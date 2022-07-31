منتخب السعودية يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب للشباب على حساب اليمن

نجح منتخب الشباب السعودي في هزيمة نظيره اليمني، في ربع نهائي كأس الشباب العربي للشباب، الأحد، بركلات الترجيح.

حاول المنتخب السعودي جاهداً خلال شوطي المباراة، لكنهم لم يتمكنوا من إدخال الكرة في شباك المنتخب اليمني.

نجحت الأكاديمية السعودية في الفوز على اليمن بركلات الترجيح 3-1، ليتأهل الأخضر إلى نصف نهائي كأس الشباب العربي للشباب.

يشار إلى أن منتخب الشباب الفلسطيني تأهل لنصف نهائي كأس العرب، بعد إقصاء نظيره الأردني بركلات الترجيح، فيما تواجه مصر حاليا نظيرتها المغرب لحسم بطاقة التأهل الثالثة.

على صعيد آخر، يواجه المنتخب الجزائري نظيره التونسي، ظهر اليوم الأحد، من أجل حسم البطاقة الرابعة لأدوار نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 سنة.