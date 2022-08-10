منتخب المغرب يستقر على إقالة خليلوزيتش قبل كأس العالم بسبب مصر

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب وحيد خليلودزيتش، مدرب المنتخب المغربي، من الاستقالة قبل أشهر من انطلاق مونديال 2022.

وبقوة ذكرت صحيفتا “إنفو سبورت” و “أخبارنا” المغربيتان أن المدير المالي للاتحاد المغربي جلول عينوش أبلغ خليلودزيتش اليوم بنيته إنهاء العقد.

وأشارت تقارير مغربية إلى أن فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية سيعود من رحلة عمل في تنزانيا للقاء خليلوزيتش لإنهاء العقد رسميا.

وكشفت تقارير أن خطوة الطرد جاءت بسبب استياء الجماهير المغربية من استبعادها من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 ضد مصر.

هذا بالإضافة إلى الخسارة الودية لأمريكا بثلاثة مقابل لا شيء.

ويلعب المغرب في كأس العالم في المجموعة الخامسة مع بلجيكا وكندا والمغرب.