منتخب جنوب أفريقيا يهزم المغرب ويتوج بطلاً لكأس أمم أفريقيا للسيدات

فاز منتخب جنوب إفريقيا سيدات ببطولة أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه على حساب البلد المضيف المغرب.

انتصرت جنوب إفريقيا على المغرب 2-1 في المباراة الأخيرة من كأس إفريقيا للأمم للسيدات التي استضافها المغرب هذا الشهر.

وسجلت ثنائية جنوب أفريقيا هيلدا ماغايا، فيما جاء هدف المنتخب المغربي عن طريق روزيلا إيان.

وتأهل المنتخب المغربي لنهائي أمم إفريقيا للسيدات للمرة الأولى بعد فوزه على نظيره النيجيري في نصف النهائي بركلات الترجيح.

من ناحية أخرى، تأهلت جنوب إفريقيا للمباراة النهائية بعد فوزها على زامبيا في نصف النهائي بفوز 1-0.

فازت جنوب إفريقيا باللقب القاري لأول مرة في تاريخها منذ انطلاق البطولة عام 1991، فيما سبق لها أن فازت بالبطولة 4 مرات.

يشار إلى أن نيجيريا هي أنجح فريق في كأس إفريقيا للسيدات وحصلت على اللقب 11 مرة.