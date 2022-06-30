منتخب مصر لكرة اليد يحقق ثالث انتصاراته في دورة ألعاب البحر المتوسط

حقق المنتخب المصري لكرة اليد للرجال بقيادة مدربه الإسباني روبرتو جارسيا باروندو انتصاره الثالث في ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​بفوزه على تونس.

انتصرت مصر على تونس 30-26 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في الألعاب المتوسطية التاسعة عشرة التي نظمتها مدينة وهران الجزائرية.

وفاز المنتخب المصري في الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15-13 قبل أن يحافظ الفراعنة على تفوقهم في الشوط الثاني وحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 30-26.

افتتحت مصر دور المجموعات بفوزها على إيطاليا 38-35، قبل أن تهزم صربيا 35-28.

وفاز نسور قرطاج على المنتخب السلوفيني 36-34، وخاضوا مباراتين ضد إيطاليا وصربيا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري المنتخب السلوفيني في الدور المقبل فيما سيلعب المنتخب التونسي مع نظيره الإيطالي.