منتخب مصر لكرة اليد يهزم صربيا في دورة ألعاب البحر المتوسط

فاز المنتخب المصري لكرة اليد على صربيا 35-28 في المباراة التي وحدتهم اليوم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022.
وفاز المنتخب المصري في الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16-12، وواصل الفراعنة تفوقهم في الشوط الثاني وحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 35-28.
وهذا هو ثاني فوز لمصر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد فوزها على إيطاليا بنتيجة 38-25.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري أمام تونس الخميس المقبل، ثم يختم مبارياته أمام سلوفينيا يوم الجمعة المقبل 1 يوليو 2022.
وتأتي مصر في المجموعة الأولى مع إيطاليا وصربيا وتونس وسلوفينيا.