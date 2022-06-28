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منتخب مصر لكرة اليد يهزم صربيا في دورة ألعاب البحر المتوسط

كتب newsaفي آخر تحديث
منتخب مصر لكرة اليد يهزم صربيا في دورة ألعاب البحر المتوسط

فاز المنتخب المصري لكرة اليد على صربيا 35-28 في المباراة التي وحدتهم اليوم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​2022.

وفاز المنتخب المصري في الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16-12، وواصل الفراعنة تفوقهم في الشوط الثاني وحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 35-28.

وهذا هو ثاني فوز لمصر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​بعد فوزها على إيطاليا بنتيجة 38-25.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري أمام تونس الخميس المقبل، ثم يختم مبارياته أمام سلوفينيا يوم الجمعة المقبل 1 يوليو 2022.

وتأتي مصر في المجموعة الأولى مع إيطاليا وصربيا وتونس وسلوفينيا.