منتخب مصر لكرة اليد يهزم صربيا في دورة ألعاب البحر المتوسط

فاز المنتخب المصري لكرة اليد على صربيا 35-28 في المباراة التي وحدتهم اليوم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​2022.

وفاز المنتخب المصري في الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16-12، وواصل الفراعنة تفوقهم في الشوط الثاني وحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 35-28.

وهذا هو ثاني فوز لمصر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​بعد فوزها على إيطاليا بنتيجة 38-25.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري أمام تونس الخميس المقبل، ثم يختم مبارياته أمام سلوفينيا يوم الجمعة المقبل 1 يوليو 2022.

وتأتي مصر في المجموعة الأولى مع إيطاليا وصربيا وتونس وسلوفينيا.