منتخب مصر للشباب يخسر كأس العرب بركلات الترجيح أمام السعودية

فاز منتخب الشباب السعودي بكأس العرب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على مصر في نهائي البطولة التي جمعت بينهما ظهر اليوم.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدف دون رد سجله عبد العزيز العليوة في الدقيقة 43 من المباراة.

نجحت مصر في تحقيق التعادل في وقت مبكر من الشوط الثاني، عن طريق صلاح باشا، اللاعب الإيطالي لأودينيزي، في الدقيقة 49 من المباراة.

واستمر التعادل الإيجابي بين المنتخبين المصري والسعودي، بهدف لكل منهما في المباريات الإضافية، فتوجهت المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للخضر السعودي بنتيجة 5/3.

وتأهل المنتخب المصري للنهائي بعد فوزه على الجزائر في نصف النهائي فيما تقدم المنتخب السعودي على حساب فلسطين.

فاز المنتخب السعودي بكأس العرب للمرة الثالثة في تاريخه، ليصبح الفريق الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة.