منتخب مصر لليد يكتسح الكاميرون في افتتاح مشواره بأمم أفريقيا

حقق المنتخب المصري لكرة اليد انطلاقة قوية في مسيرته الكروية في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتي ستستضيفها مصر في الفترة من 11 إلى 18 يوليو.

فاز منتخب مصر لكرة اليد على الكاميرون 17/40 في المباراة التي جمعت بينهما الليلة في افتتاح مشوار أمم إفريقيا.

وبرز المنتخب المصري بشكل ملحوظ خلال أحداث المباراة وسيطر على المباراة وأنهى الشوط الأول بنتيجة 20/7.

في الشوط الثاني واصل الفراعنة تفوقهم وتمكنوا من مواصلة اليقظة وتمكنوا من إنهاء المباراة بنتيجة 40/17.

تم اختيار أكرم يسري لاعب المنتخب المصري، لاعب المباراة.

بدأت اليوم بطولة الأمم الإفريقية الخامسة والعشرون لكرة اليد التي تستضيفها مصر.

وتأتي مصر في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب والكاميرون.

تواجه مصر المغرب في الساعة 800 مساء يوم الأربعاء 13 يوليو.

يشار إلى أن المنتخب المصري حقق اللقب سبع مرات آخرها في نسخة 2022، بينما كان المنتخب التونسي أنجح فريق بـ 10 مرات.