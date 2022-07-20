منتخب مصر وكيروش في القائمة النهائية لجوائز الأفضل في أفريقيا

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة النهائية للفرق المرشحة لجائزة أفضل فريق أفريقي لعام 2022.

وشهدت القائمة وضع مصر في القائمة النهائية لجائزة أفضل فريق أفريقي لعام 2022.

وتتنافس مصر مع السنغال بطلة كأس الأمم الأفريقية والكاميرون في المركز الثالث في آخر بطولة أمم إفريقيا.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن ترشيح كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري السابق للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا.

وكان كيروش على القائمة النهائية التي ضمت مدرب المنتخب السنغالي عليو سيسي، ووليد الركراكي مدرب الوداد المغربي.

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا في الساعات القليلة الماضية، تضمن إقامة حفل توزيع الجوائز هذا العام في المغرب وتكريم المتميزين في إفريقيا في 21 يوليو، كتقييم للفترة بين سبتمبر 2022 ويونيو 2022.

تشمل جوائز KAF ما يلي

“أفضل لاعب في أفريقيا للرجال والنساء، وأفضل لاعب في أفريقيا لأندية الرجال والسيدات أيضا، وأفضل لاعب شاب في أفريقيا وأفضل فريق ومدرب ونادي وهدف في أفريقيا.”

كان السنغالي ساديو ماني، جناح فريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم، آخر من فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي، والتي أقيمت في الغردقة، قبل أن يتم إلغاء الحفل لمدة موسمين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.