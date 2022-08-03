منتخب مصر يتغلب على الجزائر بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب للشباب

حقق منتخب الشباب المصري انتصارا جميلا على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس العرب للشباب التي نظمتها السعودية.

افتتح صلاح باشا التسجيل لمصر في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية وتدخل دفاعي خاطئ من الجزائر.

وأضاف اللاعب عبد الرحمن رشدان الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 40 بضربة رأس من ركلة ركنية لماجد هاني.

حلو أخريب قلص النتيجة للمنتخب الجزائري في الدقيقة 70.

وأمام محمد إبراهيم نجح في إضافة الهدف الثالث لمصر في الدقيقة 76 بعد كرة مرتدة من القائم.

وبهذا الفوز يصل المنتخب المصري إلى موعد ناري في نهائي كأس العرب، مع المنتخب السعودي الذي اكتسح فلسطين من خمسة في نصف نهائي البطولة.