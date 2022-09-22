منتدى الاتصال الحكومي.. توظيف الميتافِيْرس والذكاء الاصطناعي لحل الأزمات

يشهد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، فِيْ دورته الحادية عشرة، التي ستعقد يومي 28 و 29 سبتمبر فِيْ مركز إكسبو الشارقة، عقد جلستي حوار.

ستتناول الجلستان أهمية تحفِيْز الابتكارات والحلول الإبداعية لأنها تمثل جوهر الاقتصاد الجديد والمراهنة على الآفاق التي يفتحها Web 3 والفِيْروسات والذكاء الاصطناعي فِيْ مواجهة التغيرات العالمية والأزمات الناشئة.

سيحضر الجلستان الدكتور ثابت النابلسي، مؤسس ورئيس فريق تشالنجر للاستشارات، ومارك فريدمان، مدير ومخترع التطبيقات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والسيدة البروفِيْسورة ويندي هُول، المدير التنفِيْذي لـ Web Science Trust فِيْ جامعة ساوثهامبتون.

خلال الجلسة الرئيسية بعَنّْوان “التدمير الخلاق .. ماذا يستفِيْد العالم” لطرح أسئلة حول التخصصات المستقبلية التي تحتاجها الحكومات لإجراء تحليل علمي للمتغيرات التي تدخل فِيْ مختلف القطاعات.

سيناقش المشاركون فِيْ الجلسة تعزيز بيئة النمو المؤسسي والاجتماعي والفردى فِيْ ظل الأزمات القائمة على الإبداع والابتكار، مع التركيز على مفهُوم “التدمير الخلاق” القائم على تفكيك الممارسات التنموية القديمة لإفساح المجال لآليات جديدة تعزيز فهم الحكومات لاتجاهات السوق والتحولات الاجتماعية والثقافِيْة فِيْ بلدانهم أثناء الاضطرابات. هذه أداة مهمة للتغلب على الأزمات.

السيدة الأستاذة ويندي هال، المدير التنفِيْذي لـ Web Science Trust فِيْ جامعة ساوثهامبتون، وفايق ميخائيل الحجازين، مدير عام الوكالة الأردنية “البتراء”، وأجيت جوكار، مدير دورة الذكاء الاصطناعي فِيْ جامعة ساوثهامبتون، سيشارك فِيْ الجلسة الرئيسية بعَنّْوان “مستقبل العالم بين الويب 3 والفِيْروسات والذكاء الاصطناعي”. أكسفورد.

يستعرض المتحدثون فِيْ الجلسة انعكاسات التطور الرقمي والتكنولوجي والاتجاهات العالمية فِيْ الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي “Metaverse” وتأثير هذه التحولات فِيْ مجال الاستثمارات لتلافِيْ الأزمات فِيْ ظل زيادة ملكية الأصول الرقمية من خلال المستخدمين ونمو شبكة الجيل القادم من الإنترنت.

سيناقش المشاركون الاختلافات بين “ويب 3” و “ميتافِيْرس” وتكاملهم فِيْ المستقبل، ودور العالم الافتراضي فِيْ تطوير استخدامات العملات الرقمية وتمكين المستخدمين من امتلاك بياناتهم وإجراء معاملاتهم من خلال مفاتيحهم الخاصة. دون الحاجة إلَّى وسطاء.