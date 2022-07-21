منحة البطالة فِيْ الجزائر صدور مرسوم يسمح لشريحة الأرامل واليتامى بالاستفادة من منحة البطالة

إعانة البطالة فِيْ الجزائر إصدار مرسوم يسمح لشريحة الأرامل والأيتام بالاستفادة من إعانة البطالة كَمْا هِيْ مفروضة بعد التحديثات المتعلقة بإعانة البطالة الجزائرية، حيث أن هذه التحديثات مهمة لجميع طالبي العمل. فِيْ إطار دعم وتدريب وإدماج الشباب الجزائري فِيْ المجتمع ومساعدتهم على البقاء. بلغت نسبة البطالة فِيْ الجزائر 15٪، وتسعى الدولة دائما لتقليص هذا الحد ودعم الشباب للنهُوض بالبلد. والتي يتم من خلالها الحصول على الفرص للمقبولين براتب 13 الف دينار.

صدور مرسوم يسمح للأرامل والأيتام بالاستفادة من إعانة البطالة الجزائرية

بعد حرمان هذه الفئة من الاستفادة من إعانات البطالة فِيْ الجزائر، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ذلك بأمر من رئيس الجمهُورية وردا على أسئلة النواب فِيْ المجلس الشعبي الوطني، الأرامل والأيتام الذين يتقاضون رواتبهم. وأوضح الوزير أنه يمكن لأقل من 13 ألف دينار جزائري الاستفادة من إعانة البطالة، حيث سيتم تفعيل المرسوم خلال الشهر الجاري، كَمْا تجدر الإشارة إلى أن إعانة البطالة التي أقرها رئيس الجمهُورية تتيح للمستفِيْدين الحصول على إعانة شهرية. 13 ألف دينار جزائري وبطاقة “استرجاع” للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.

ملف إعانة البطالة فِيْ الجزائر

بعد الانتهاء من التسجيل فِيْ إعانة البطالة الجزائرية، يجب على المستفِيْد إيداع الملف الورقي التالي لدى الوكالة الوطنية للتشغيل

الالتزام والالتزام مطبوع من موقع المنحة الدراسية.

نسخ واضحة من بطاقة الهُوية الوطنية.

فِيْ بعض الحالات تكون شهادة الميلاد مطلوبة.

وصل إلى تاريخ المقابلة ويمكن تغيير المعنى إذا رغب فِيْ ذلك.

تقديم شهادة عائلية للزوجين.

احمل شهادة تثبت حالة الخدمة للرجال.

إحضار شيك مكتوب لإيداع الدعم المالي فِيْ الحساب المصرفِيْ.

شُروطْ إعانة البطالة الجزائرية بعد التحديث

فِيْما يتعلق بشُروطْ ومتطلبات الحصول على إعانة البطالة فِيْ الجزائر، فقد تم تحديث شُروطْها أدناه، وهِيْ كالتالي

ليس للمستفِيْد أي دخل من أي نوع، ويستثنى من هذا الدخل الذي لا يتجاوز 13 ألف دينار جزائري، ويصنف تحت فئات معاشات التقاعد أو توزيعات الأرباح أو إعانات التقاعد القابلة للتحويل. سيحصل المستفِيْد من المنحة على مدفوعات عينية عن طريق التأمين الصحي. يجب أن يكون الجزء المستحق للمستفِيْد مستحقاً للمساهمة الاجتماعية المخفضة من إعانة البطالة لصالح المستفِيْدين والتي تتحملها الدولة بنسبة 7٪ من مبلغ الدعم.

دعم البطالة إشعار هام لحاملي البطاقة منتهِيْة الصلاحية

فِيْ 8 يونيو 2022، أرسلت وكالة التوظيف الوطنية بيانًا مهمًا لفئة متلقي إعانة البطالة الذين لم يتلقوا دعمهم لشهر مايو، وكذلك الباحثين عن عمل الذين انتهت صلاحية بطاقتهم، وفقًا لما أكدته الوكالة فِيْ بيان. أن المنحة قد تم إيداعها فِيْ الحسابات البريدية للمستفِيْدين الذين لم يتلقوا منحة مايو الخاصة بهم. كَمْا تطلب الوكالة من المتقدمين للوَظْائِفْ الحصول على بطاقات التسجيل الخاصة بهم، والتي انتهت صلاحيتها بين 6 و 30 يونيو 2022، والتي تبين أنه سيتم تجديد البطاقات تلقائيًا بدون الحاجة للذهاب إلى الامتدادات المحَلْية لهذا الأمر.

منحة البطالة بالجزائر

إعانة بطالة للأرامل والأيتام صدور مرسوم يسمح للأرامل والأيتام بالاستفادة من إعانة البطالة الجزائرية

شُروطْ إعانة البطالة الجزائرية بعد التحديث

شُروطْ إعانة البطالة الجزائرية الجديدة

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