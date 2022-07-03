منح الطبيعة.. 720 مليون دولار عائدات صادرات الذهب بالسودان فِيْ 3 أشهر

تصدرت شركة المعادن النفِيْسة السودانية قائمة التجارة الخارجية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغت قيمة حصيلة صادراتها أكثر من نصف قيمة السلع الأخرى.

بما فِيْ ذلك أبرز السلع الزراعية الإستراتيجية. يحتل السودان، بحسب التصنيفات الدولية والإقليمية، المرتبة الخامسة عشرة من حيث إنتاج الذهب فِيْ العالم، والثالث فِيْ إفريقيا، لكن رغم ذلك لا يملك احتياطيًا من الذهب.

أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الأحد، أن قيمة صادرات الذهب زادت بأكثر من 720 مليون دولار، لتصل إلَّى نحو 11 كيلو و 986 جرامًا.

أعلنت وزارة المعادن فِيْ السودان أواخر أبريل 2022 أنها حققت إنتاجا عاليا من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، وهُو الأكبر فِيْ خمس سنوات.

بلغ إجمالي إنتاج الذهب فِيْ السودان من خلال الشركات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 5.22 طن، مقابل 4.3 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار الى ان هناك قطاع اخر لتعدين الذهب وهُو الاهلي او التقليدي وهُو الاكثر انتشارا ويساهم بنحو 75٪ من اجمالي انتاج السودان من هذا المعدن الثمين لكن الدولة غير قادرة على ضبطه وعمليات التهريب. مطولة.

وبلغت صادرات الصمغ العربي 29 مليونا و 678 ألف دولار أمريكي، بقيمة 24.8 ألف طن متري، وبلغت صادرات القطن 115.3 مليون دولار، حيث صدرت البلاد نحو 53 ألفًا و 328 بالة قطن.

بالإضافة إلَّى صادرات الحيوانات الحية والثروة الحيوانية بقيمة 63.6 مليون دولار، واللحوم بقيمة 34.2 مليون دولار، والجلود بقيمة 916 ألف دولار.

وحصلت الصادرات البترولية على حصة منخفضة حيث لم تتجاوز قيمة ما تم تصديره 16 مليون دولار.

سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية للبلاد خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية عجزا قدره 1.2 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف حجم التجارة الخارجية.

وبلغ إجمالي صادرات الدولة بكاملها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مليارا و 394 مليونا و 111 ألف دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج الدولة ملياري و 620 مليونا و 472 ألف دولار.