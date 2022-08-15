منح جامعة الملك عبد العزيز 2022، كل المنح التعليمية المتوفرة للطلاب في المملكة العربية السعودية التي تكون دائما متميزة من نوعها, وذلك بسبب كرم وحرص المملكة وحرصها على توفير جميع الدعم الغير اعتيادي للطلاب الدوليين والمحليين بالحصول على فرصة الدراسة المجانية و توفر جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية أكبر مجموعة متوفرة من المقاعد الجامعية .

جامعة الملك عبدالعزيز

تقع جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية في المنطقة الساحلية لمدينة جدة، حيث تقع هذه المدينة على ساحل البحر الأحمر.

تأسست جامعة الملك عبد العزيز عام 1967، وأنشئت هذه الجامعة بغرض تطوير العلوم داخل المملكة العربية السعودية.

نجحت جامعة الملك عبد العزيز في تحقيق التميز وإثبات التفوق، حيث احتلت مرتبة عالية بين الجامعات المختلفة في العالم.

حيث أن تصنيف جامعة الملك عبد العزيز هو 231 بين جامعات العالم، وهذا الترتيب رائع، ولذلك يبحث الكثير من الطلاب عن منح جامعة الملك عبد العزيز 2022 للالتحاق بها.

حيث احتلت جامعة الملك عبد العزيز المرتبة الأولى بين الجامعات في المنطقة العربية، وهذا نابع من تقييم شبكة البحث الدولية لها.

كما تتيح جامعة الملك عبد العزيز لجميع دول العالم اللحاق بها والحصول على منح للدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراه، وزيارة الموقع الرسمي للحصول على المنح.

التقديم على منحة جامعة الملك عبد العزيز

هناك بعض الخطوات التي يجب على الطلاب الراغبين في الحصول على منحة جامعة الملك عبد العزيز اتباعها، وهي

حيث يقوم الطالب بالدخول أولاً إلى موقع منحة الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز.

ثم تتم قراءة الشروط والتعليمات التي تعلنها الجامعة عن البرامج المتاحة للقبول في الجامعة.

بعد ذلك يملأ الطالب الاستمارة الجامعية مع ضرورة إرفاق جميع الأوراق المطلوبة التي تحددها الجامعة لقبول المنحة.

حيث يجب أن تتضمن هذه الأوراق كلاً من السيرة الذاتية لمقدم الطلب وبيان بحثي يشرح التخصص الذي يريد الالتحاق به.

تحتاج الجامعة أيضًا إلى نسخة من شهادة التخرج ونسخة من كشف درجات الطالب ونسخة من جواز السفر الحالي للطالب.

كما تطلب الجامعة توصيتين من الأساتذة الذين قاموا بتدريس الطالب المتقدم للقبول في الجامعة.

تمويل جامعة الملك عبد العزيز

تتميز هذه الجامعة بتقديم العديد من المزايا التي تجذب إليها العديد من الطلاب

ومن المزايا التي تقدمها الجامعة تمويل منح جامعة الملك عبد العزيز

تدفع الجامعة راتباً شهرياً قدره 900 ريال سعودي من مكتب شؤون الطلاب بالجامعة.

كما تدفع الجامعة راتباً شهرياً قدره 1،000 ريال سعودي مقابل عقد مساعد باحث.

كما تدفع الجامعة 1800 ريال سعودي بدل تجهيزات عند وصول الطالب المبتعث.

كما تقدم جامعة الملك عبد العزيز رعاية صحية متكاملة لجميع طلاب المنح الدراسية.

كما توفر الجامعة السكن وجميع الرعاة الثقافي والعلمي والاجتماعي والتدريبي لطلبة المنح الدراسية.

كما تقدم الجامعة وجبات على أعلى مستوى بمبالغ رمزية لجميع طلاب المنح الجامعية.

توفر الجامعة أيضًا تذاكر سفر لطلاب المنح الجامعية، بما في ذلك العودة والعودة.

كما تصرف الجامعة مكافأة تخرج تقدر بنحو 2500 ريال سعودي.

كما تقدم الجامعة مكافأة قدرها 4000 ريال سعودي لطباعة رسالة دكتوراه، و 3000 ريال سعودي أخرى لطباعة رسالة ماجستير.

شروط قبول المبتعث

وضعت جامعة الملك عبد العزيز بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الطالب الراغب في منح بعثة إلى جامعة الملك عبد العزيز

حيث يجب أن يكون الطالب المتقدم للحصول على درجة البكالوريوس قد حصل على دبلوم المدرسة الثانوية خلال السنوات الثلاث الماضية.

حيث يجب ألا يقل عمر هذا الطالب عن 17 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا.

بالنسبة لطالب الماجستير، يجب ألا يزيد عمره عن 30 عامًا، ولا يزيد عمر طالب الدكتوراه عن 35 عامًا.

يجب أن يكون الطالب المتقدم للمنحة حاصلاً على تقدير جيد جدًا في آخر شهادة حصل عليها.

يجب ألا يكون الطالب المتقدم للمنحة حاصلاً على منح دراسية في أي جامعة أخرى، أو أن يكون مطرودًا من أي جامعة أخرى.

إذا كانت المتقدمة طالبة جامعية، يجب أن يكون لديها محرم مقيم في المملكة العربية السعودية.

التخصصات المتاحة لدرجة الدكتوراه

مدة الدراسة خلال منح جامعة الملك عبد العزيز 2022 لطلبة الدكتوراه هي 3 سنوات أكاديمية، وهناك العديد من التخصصات التي تقدمها جامعة الملك عبد العزيز للحصول على درجة الدكتوراه

توجد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والتي تشمل دراسة اللغة العربية وعلم الاجتماع وعلم المعلومات.

توجد أيضًا كلية للعلوم، والتي تشمل علم الأحياء، والإحصاء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والرياضيات، والفيزياء، وعلم الفلك.

وكذلك كلية الهندسة والتي تشمل الهندسة المدنية، والهندسة الحرارية، وتكنولوجيا تحلية المياه، وهندسة التعدين، والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، وهندسة الطيران.

هناك أيضًا كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة، والتي تشمل دراسة العلوم البيئية، وزراعة الأراضي القاحلة، والأرصاد الجوية، وعلوم وإدارة الموارد البيئية.

هناك كلية الحاسبات وتقنية المعلومات التي تدرس علوم الحاسب.

هناك أيضًا كلية تصاميم البيئة، والتي تدرس التخطيط الحضري والإقليمي.

كما توجد كلية علوم البحار والتي تشمل دراسة الأحياء البحرية، والفيزياء البحرية، والكيمياء البحرية، والجيولوجيا البحرية.

التخصصات المتاحة للحصول على درجة الماجستير

مدة الدراسة خلال منحة جامعة الملك عبد العزيز 2022 للطلبة الراغبين في الحصول على درجة الماجستير سنتان دراسيتان، وقد قدمت جامعة الملك عبد العزيز العديد من التخصصات التي يرغب الطلاب في الحصول على درجة الماجستير فيها

توجد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وتشمل دراسة اللغة العربية وآدابها، الشريعة والدراسات الإسلامية، علم النفس، علم الاجتماع، التاريخ، اللغة الإنجليزية وعلم المعلومات.

توجد كلية الاقتصاد والإدارة والتي تشمل دراسة إدارة الأعمال والإدارة العامة والمحاسبة والاقتصاد.

هناك أيضًا كلية للعلوم، والتي تشمل دراسة علم الأحياء، وعلم الفلك، والكيمياء، والفيزياء، والكيمياء الحيوية، والرياضيات، وعلم الفلك وعلوم الفضاء.

هناك أيضًا كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة، والتي تشمل دراسة زراعة المناطق الجافة، والعلوم البيئية، والأرصاد الجوية، وعلوم وإدارة الموارد البيئية.

توجد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، والتي تشمل دراسة علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة المعلومات.

كما توجد كلية التصميم البيئي والتي تشمل دراسة التخطيط والعمارة الحضرية والإقليمية.

كما توجد كلية علوم البحار والتي تشمل دراسة الأحياء البحرية والفيزياء البحرية والكيمياء البحرية والجيولوجيا البحرية.

توجد كلية للهندسة تشمل دراسة الهندسة المدنية وهندسة التعدين والهندسة الطبية وهندسة الطيران والهندسة النووية والهندسة الصناعية.

كما تشمل كلية الهندسة دراسة الهندسة الحرارية، وتقنية تحلية المياه، والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، والهندسة الكيميائية، وهندسة المواد، وهندسة الإنتاج، وتصميم النظم الميكانيكية.

أهداف المنح الدراسية بجامعة الملك عبد العزيز

تمنح جامعة الملك عبد العزيز هذه المنح الدراسية السنوية للسماح لجميع مجموعات الطلاب بممارسة حقهم المشروع في التعليم والوصول إلى أعلى المراتب.

لذلك تطمح جامعة الملك عبد العزيز إلى إعداد علماء متخصصين في مختلف المجالات حتى يتمكنوا من مساعدة مجتمعاتهم على التقدم وتقديم النفع للعالم كله.

كما تعمل جامعة الملك عبد العزيز على جذب انتباه الطلاب المتميزين في العلوم، للعمل على تطوير البحث العلمي، والاستفادة منه في مختلف المجالات.

من المستطاع الآن ومجاناً التقديم في الفرص التي هي عبارة عن منح جامعة الملك عبدالعزيز للمقيمين المقدمة من جامعة الملك عبدالعزيز , وتعتبر هذه هدايا مقدمة من السعودية بالنسبة للشباب والطلاب والشابات والطالبات واحدة من ابرز واهم واحسن الفرص التي يمكن للأجانب الاستفادة منها.