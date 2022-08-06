منح دراسية مجانية 2022 للجامعات الخاصة والأهلية.. شروط التقديم والأوراق

المنح الدراسية المجانية للجامعات الخاصة والخاصة 2022، تقدم المنح الدراسية كل عام، وسننشر لكم خلال التقرير تفاصيل تلك المنح وشروط التقديم والأوراق المطلوبة.

المنح الدراسية المجانية 2022

أعلن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أن الجامعات الخاصة ستخصص نسبة من عدد معين من الطلاب للدراسة في كليات الجامعة.

المنح الدراسية المجانية 2022 تنقسم إلى قسمين، الأول تخفيض بنسبة معينة حسب الإجمالي، والنوع الثاني منح ممولة بالكامل وهي مجانية بالكامل. الآن نتيجة المدرسة الثانوية من خلال الموقع الرسمي

تنقسم هذه المنحة إلى قسمين، الأول للطلاب الحاصلين على درجات عالية في المدرسة الثانوية، والثاني لطلاب السنة الأولى فقط.

يجب أن يكون الطالب غير قادر، ويجب عليه توفير دخل للأسرة، بالإضافة إلى بنود راتب الوالدين، وأوراق التأمين، والإيصال المصاحب.

منح دراسية مجانية 2022 جامعات خاصة

بعد القرارات الرئاسية، قررت 15 جامعة خاصة 2022 العام المقبل.

الجامعات الخاصة التي تقدم المنح الدراسية هي

جامعة أسيوط الوطنية الجديدة – جامعة المنصورة الوطنية الجديدة – جامعة المنيا الوطنية – جامعة المنوفية الوطنية – جامعة الإسماعيلية القومية الجديدة – جامعة حلوان الوطنية – جامعة الزقازيق الوطنية – جامعة بنها الوطنية – جامعة قنا الوطنية – جامعة الإسكندرية الوطنية – جامعة بني سويف الوطنية – جامعة شرق جامعة بورسعيد الوطنية – جامعة الملك سلمان العالمية – جامعة العلمين – جامعة الجلالة – جامعة المنصورة الجديدة.

https//www.youtube.com/watchv=cjokODT176M