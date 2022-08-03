مندوب السعودية بالأمم المتحدة ممارسات إيران تعزز مخاطر الانتشار النووي

أكد ممثل المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الوصل، أن ممارسات إيران تزيد من مخاطر الانتشار النووي في المنطقة، مشيرًا إلى أن خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية مسؤولية جماعية.

فيديو | ممثل المملكة لدى الأمم المتحدة مسؤولية تخليص الشرق الأوسط من الأسلحة النووية مسؤولية جماعية على المستوى الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/OIxi30ydSx

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 3 أغسطس 2022

وأضاف خلال كلمته في الأمم المتحدة “إن قرار الأمم المتحدة الصادر عام 1995 بشأن الشرق الأوسط هو جزء لا يتجزأ من القرارات الأخرى التي أدت إلى اتخاذ القرار الخاص بتمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى، وفي هذا السياق، إن قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط ساري المفعول حتى تنفيذه وتحقيق أهدافه كاملة.

فيديو | ممثل المملكة لدى الأمم المتحدة عدم التزام إسرائيل بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية يزيد من مخاطر الانتشار النووي #الإخبارية pic.twitter.com/nohxq7eoqR

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 3 أغسطس 2022

كما حذر من أن خطر انتشار الأسلحة النووية يهدد منطقة الشرق الأوسط والعالم. مؤكدا أن عدم التزام إسرائيل بالمعاهدة وممارسات إيران تزيد من مخاطر الانتشار النووي.

واعتبر أن الشفافية ضرورية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تؤيد توسيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأشار إلى أن افتقار إيران للشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتهك ميثاق الأمم المتحدة.