مندي اللحم بالفرن بطريقة سهلة وبمذاق ونكهة رائعة أحَلْى من المطاعم

لحم مندي مخبوز يعتبر من أشهى وألذ وأشهر الأطباق العربية والخليجية حيث يتميز بطعمه المميز وأكثر من طعمه الرائع وأهم ما يميزه نكهة البهارات والتوابل والتوابل. فِيْ الفرن ويقدم مع مختلف الصلصات والسلطات المفضلة مثل صلصة الصهُوك، وتبحث ربات البيوت عن طرق تحضيره لتقديمه لعائلاتهن بدلاً من شرائه جاهزاً فِيْ المطاعم. جرب أيضًا أداة تقليب اللحم السَعُودِيْة وستعجبك. لحم مندي فِيْ الفرن بكل سهُولة، وأشهى الوصفات أحَلْى من مطاعم الشيف أم أنور.

مكونات مندي اللحم البقري المخبوزة

تتكون لحوم المندي المخبوزة من مكونات مختلفة تضفِيْ عليها طعمًا شهِيًْا ولذيذًا، وهِيْ غنية بالقيمة الغذائية، على النحو التالي

مكونات المندي

قطع لحم مخلية.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق صفار الزعفران.

ربع كوب ماء بصل.

نصف كوب ماء.

الزبيب المقلي.

لوز مقلي.

مكونات الأرز

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة زبدة.

بصلة صغيرة مفرومة ناعماً.

ورق الغار

أعواد القرفة

حبات لومي.

الفلفل الأسود.

قرن الفلفل الحار.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة هِيْل مطحون

3 1/2 أكواب أرز بسمتي، مغسول جيداً.

5 أكواب من الماء المغلي.

تلوين الزعفران.

كيف تستعد

اتبع هذه الخطوات للحصول على طريقة صنع رغيف اللحم فِيْ الفرن بخطوات سهلة وبطريقة لذيذة ومميزة، وذلك كالتالي