مندي اللحم بالفرن بطريقة سهلة وبمذاق ونكهة رائعة أحَلْى من المطاعم

لحم مندي مخبوز يعتبر من أشهى وألذ وأشهر الأطباق العربية والخليجية حيث يتميز بطعمه المميز وأكثر من طعمه الرائع وأهم ما يميزه نكهة البهارات والتوابل والتوابل. فِيْ الفرن ويقدم مع مختلف الصلصات والسلطات المفضلة مثل صلصة الصهُوك، وتبحث ربات البيوت عن طرق تحضيره لتقديمه لعائلاتهن بدلاً من شرائه جاهزاً فِيْ المطاعم. جرب أيضًا أداة تقليب اللحم السَعُودِيْة وستعجبك. لحم مندي فِيْ الفرن بكل سهُولة، وأشهى الوصفات أحَلْى من مطاعم الشيف أم أنور.
مكونات مندي اللحم البقري المخبوزة
تتكون لحوم المندي المخبوزة من مكونات مختلفة تضفِيْ عليها طعمًا شهِيًْا ولذيذًا، وهِيْ غنية بالقيمة الغذائية، على النحو التالي
مكونات المندي
- قطع لحم مخلية.
- ملعقة كبيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق صفار الزعفران.
- ربع كوب ماء بصل.
- نصف كوب ماء.
- الزبيب المقلي.
- لوز مقلي.
مكونات الأرز
- 3 ملاعق كبيرة زيت.
- ملعقة زبدة.
- بصلة صغيرة مفرومة ناعماً.
- ورق الغار
- أعواد القرفة
- حبات لومي.
- الفلفل الأسود.
- قرن الفلفل الحار.
- ملعقة كبيرة ملح.
- ملعقة صغيرة هِيْل مطحون
- 3 1/2 أكواب أرز بسمتي، مغسول جيداً.
- 5 أكواب من الماء المغلي.
- تلوين الزعفران.
كيف تستعد
اتبع هذه الخطوات للحصول على طريقة صنع رغيف اللحم فِيْ الفرن بخطوات سهلة وبطريقة لذيذة ومميزة، وذلك كالتالي
- نحضر قطع اللحم ونغسلها جيداً بالماء ثم نجففها جيداً.
- ثم نأخذ فنجان ونضيف الملح والفلفل الأسود ومسحوق صفار الزعفران وماء البصل ونخلطها جيدا.
- ثم ادهن اللحم جيداً بالخليط.
- ثم نجهز صينية، ثم نضع عليها ورق ألومنيوم، ثم نسكب عليها نصف كوب ماء، ثم نضع عليها ورقة زبدة حتى لا يصل الماء إلى قطع اللحم، ثم نكدس قطعها. لحم.
- ثم توضع ورق الزبدة فوق قطع اللحم وتغطى جيداً.
- ثم نضع قطعة من ورق الألمنيوم ونغطي الصينية بها جيداً.
- ثم نضع الصينية فِيْ فرن محمى على حرارة 250 درجة مئوية ونتركها لمدة ساعة.
- ثم نخفض النار إلى 180 درجة مئوية ونتركها لمدة ساعتين.
- ثم نغطي الأرز بالماء المغلي بعد غسله جيداً ونتركه لمدة 20 دقيقة.
- ثم صفِيْ الأرز جيداً من الماء.
- ثم نضع قدر على النار ونضيف الزيت والسمن والبهارات المناسبة ثم نقلب لمدة دقيقة.
- ثم نضيف البصل المفروم ناعما ويقلب باستمرار حتى يذبل.
- ثم نضيف الفلفل الحار والملح والهِيْل المطحون مع التحريك باستمرار.
- ثم نضيف الأرز ونغطيها بالماء المغلي، ثم نقلب مرة واحدة ونغطي القدر ونغلي الأرز على نار عالية.
- ثم نرفع القدر ونقلب الأرز مرة، ثم نعيد الغطاء إلى القدر ونخفض الحرارة ونترك 5 دقائق أخرى.
- ثم نزيل الغطاء ونضيف تلوين الطعام الزعفران إلى الأرز.
- ثم غطي القدر مرة أخرى واتركي الأرز على نار هادئة جدا واتركيه لمدة 15 دقيقة.
- ثم نخرج الأرز من الموقد.
- ثم نخرج الصينية من الفرن بعد أن ينضج اللحم ونزيل القصدير والزبدة.
- بعد ذلك نقوم بإعداد طبق التقديم، نوزع فِيْه الأرز ونضع فوقه قطع اللحم المشوي واللوز والزبيب المقلي.
- ثم نقدم مندي اللحم بصلصة السحق.
- ولحسن الحظ وشفا.