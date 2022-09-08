منذ 1235 يوم.. رامون دياز يثأر للهلال ويفوز على الزمالك

فِيْ مواجهة رفِيْعة المستوى، يواجه فريق الهلال لكرة القدم نظيره المصري الزمالك الساعة 9 مساءً يوم الجمعة فِيْ مباراة كأس السوبر فِيْ لوسيل.

وتقام مباراة سوبر لوسيل، بين بطلي الدوري السعودي والمصري، على ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي مونديال قطر 2022.

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ومن المقرر أن تشهد مباراة سوبر لوسيل المواجهة الثانية للمدرب الأرجنتيني رامون دياز ضد الزمالك.

واجه رامون دياز، المدرب السابق لفريق بيراميدز، نظيره الزمالك، فِيْ مباراة الفريقين على استاد 30 يونيو، فِيْ 23 أبريل 2022، فِيْ الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء بيراميدز فِيْ المركز الثالث فِيْ ترتيب الدوري المصري بينما كان الزمالك فِيْ المقدمة، لكن رامون دياز تمكن من قيادة بيراميدز للفوز على الزمالك بهدف مجاني.

سجل مدافع بيراميدز علي جبر هدفا فِيْ مرمى فريقه السابق فِيْ الدقيقة 25 من المباراة.

وجاءت تلك المواجهة، بعد نحو 6 أشهر من تتويج الزمالك بكأس السوبر السعودي المصري، بعد فوزه على الهلال (2-1)، على ملعب مرسول بارك بالرياض.

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