منصب جديد لـ محسن صالح في الإتحاد الأفريقي

كشفت تقارير إعلامية عن اختيار محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، لمنصب جديد داخل الاتحاد الأفريقي “كاف”.

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة رسمية من نظيره في CAF تفيد بانتخاب محسن صالح كجزء من لجنة CAF الفنية.

جدير بالذكر أن محسن صالح درب المنتخب المصري بين عامي 2002 و 2004.

محسن صالح حاليا رئيس لجنة تخطيط كرة القدم بالنادي الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر (2022-2022) مساء الأحد، حيث يلتقي الفائز مع بتروجيت في نصف النهائي.

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر بعد فوزه على أسوان في نصف النهائي بهدفين لواحد.