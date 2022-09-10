منصة أجتماعية مجانية توفر بيئة امنة لتفاعل المعلم مع طلابه

منصة إجتماعية مجانية توفر بيئة امنة تفاعل المعلم مع طلابه، مع تطور التكنولوجيا الحديثة في العالم، تطورت أساليب التدريس وطرق التدريس التعلمية بشكل كبير، مما دخلت التكنولوجيا في التعليم والتعلم، وأصبحت جزء لا يمكن الاستغناء عنه، حيث يوجد الكثير من المنصات التعليمية الإلكترونية التي توفر بيئة امنة تفاعل المعلم مع طلابه عبر الإنترنت.

منصة Edmodo هي إحدى منصات أنظمة إدارة التعلم وتوفر بيئة آمنة لتعاون المعلم مع طلابه، صح أم خطأ

يشكك العديد من الطلاب في صحة المعلومات التالية

تعتبر منصة Edmodo إحدى منصات أنظمة إدارة التعلم، وتوفر بيئة آمنة لتعاون المعلم مع طلابه.

الجواب البيان صحيح.

بما أن منصة Edmodo هي إحدى المنصات الشهيرة في مجال التعليم المجاني، فهي توفر عددًا من الطرق الملائمة للتواصل بين الطلاب والمعلمين من أجل تحقيق أكبر فائدة من طرق التعليم عن بعد بسهولة أكبر وبدون مشاكل.

منصة اجتماعية مجانية توفر بيئة آمنة لتفاعل المعلم مع طلابه

يرغب العديد من الطلاب في معرفة المنصة التي تناسب الوصف “منصة اجتماعية مجانية توفر بيئة آمنة لتفاعل المعلم مع طلابه”، حيث تكون الإجابة على السؤال كما يلي

الإجابة الصحيحة Edmodo

هي منصة لدعم أساليب التعلم عن بعد من خلال توفير البيئة اللازمة لتحقيق التواصل بين المعلم والمتعلم للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عبر الإنترنت مما يساعد الطلاب على الاستفادة أكثر.

ما هي منصة Edmodo

منصة Edmodo عبارة عن منصة اجتماعية إلكترونية تجمع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين معًا في بيئة إلكترونية واحدة. تحقيق أكبر فائدة ممكنة من التعليم المقدم لهم خلال حياتهم الدراسية.

من أبرز منصة أجتماعية مجانية توفر بيئة آمنة تفاعل المعلم مع طلابه، منصة Edmodo وهي منصة الإلكترونية التي تجمع المعلم مع طلابه في بيئة أمنة وبشكل مجاني، كما وتساعد المعلم على تحقيق كافة أهدافه بطريقة سهلة وبسيطة.