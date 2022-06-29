منصة إحسان تبدأ استقبال طلبات الأضاحي

أعلنت المنصة الوطنية للأعمال الخيرية (منصة إحسان) عن بدء استقبال طلبات الفرز للعام الثاني على التوالي، من خلال برنامج الفرز الذي أطلقته المنصة بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للاستفادة من التضحيات. والتضحيات.

يأتي استقبال الطلبات ؛ بهدف تسهيل أداء المناسك على الحجاج والأضاحي بطريقة رقمية دون إزعاج، مع مراعاة أن البرنامج يسمح للمضحيين بتفويض منصة التضحية تلقائيًا وتوزيع التضحيات والصدقات على المتلقين وتوزيعها خلال أوقاتهم القانونية. كما يتيح البرنامج لمستخدميه الاختيار من بين المنتجات المختلفة، بما في ذلك الأضحية والتضحية خلال موسم الحج، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل الفدية والعقيقة والصدقات على مدار العام.

الهدف من برنامج الذبح.

يشار إلى أن برنامج الأضاحي استفاد منه أكثر من 210 آلاف مستفيد، وبلغت قيمة الأضحية أكثر من 44 مليون ريال خلال موسم الحج الماضي، وتستمر منصة إحسان في إطلاق الخدمات التي تساعد على تسهيل وتسريع عمليات التبرع. للجمعيات الخيرية. فهي مظلة تقدم الدعم للقطاع الخيري بشكل شامل، تحت إشراف 12 جهة رقابية حكومية تراقب عمل المنصة وفق حوكمة دقيقة وقضائية، ولجنة شرعية لضمان عمل المنصة. الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الأعمال الخيرية والتنمية والزكاة والصدقات وجميع الخدمات والمعاملات التي تتم من خلال المنصة.

ارقام منصة احسان

يشار إلى أن المنصة الوطنية (إحسان) حققت رقما استثنائيا وغير مسبوق بتجاوز إجمالي التبرعات البالغة 1 مليار و 350 مليون ريال خلال الحملة الوطنية الأخيرة للمنصة، حيث استفاد أكثر من 4.8 مليون مستفيد من مختلف الفئات المؤهلة. . من ذلك.