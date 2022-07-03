منصة إحسان تسجل أكثر من 7 آلاف أضحية

أعلنت منصة إحسان أن عدد التضحيات على المنصة وصل إلى أكثر من 7000 ضحية حتى الآن.

قيمة التضحية

وتابعت المنصة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، تسجيل تضحيات تجاوزت 5.6 مليون ريال، متابعًا “مع لطفك في موسم العطف، وكل تضحياتك وهديتك الآن من هنا.

تلقي طلبات الأضاحي

أعلنت المنصة الوطنية للأعمال الخيرية (منصة إحسان) عن بدء استقبال طلبات الفرز للعام الثاني على التوالي، من خلال برنامج الفرز الذي أطلقته المنصة بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للاستفادة من التضحيات. والتضحيات.

يأتي استقبال الطلبات ؛ بهدف تسهيل أداء المناسك رقميًا على الحجاج والمضحين دون إزعاج، مع مراعاة أن البرنامج يتيح للباحثين عن الأضاحي تفويض الأضاحي تلقائيًا إلى المنصة وتوزيع التضحيات والصدقات على المستحقين لها وتوزيعها خلال فترة عملهم. كما يسمح البرنامج لمستخدميه بالاختيار من بين المنتجات المختلفة، بما في ذلك التضحية والتضحية خلال موسم الحج، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل الفدية والعقيقة والصدقات على مدار العام.

الهدف من برنامج الذبح

يشار إلى أن برنامج الأضاحي استفاد منه أكثر من 210 آلاف مستفيد، وبلغت قيمة الأضحية أكثر من 44 مليون ريال خلال موسم الحج الماضي.

تواصل منصة إحسان إطلاق الخدمات التي تساعد على تسهيل وتسريع عملية التبرع للمتبرعين، فهي مظلة تقدم دعمًا شاملاً للقطاع الخيري، تحت إشراف 12 جهة رقابية حكومية تراقب عمل المنصة بشكل دقيق ودقيق. الحوكمة الصارمة، ولجنة شرعية لضمان التزام المنصة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الأعمال والجمعيات الخيرية والتنمية والزكاة والجمعيات الخيرية وجميع الخدمات والمعاملات التي تتم من خلال المنصة.