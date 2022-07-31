منصة إحسان تطلق خدمة التبرع بالدم

أطلقت منصة العمل الخيرية الوطنية (إحسان) خدمة التبرع بالدم بالشراكة مع وزارة الصحة. ربط المتبرعين ببنوك الدم حسب احتياجاتهم، وإتاحة المواعيد بسرعة وسهولة من خلال موقع الويب والتطبيق الخاص بالمنصة.

أهداف الخدمة

وتعتزم الخدمة في مراحلها القادمة تطوير وتوسيع عمليات ربط المتبرعين بحالات الحاجة، امتدادًا لدعم منصة إحسان لقطاع التضامن بمجالاته المختلفة، حيث أنها مظلة تغطي النشاط التضامني. . قطاع العمل بطريقة متكاملة موقع المنصة، واختيار المركز المناسب واستكمال استمارة تحديد موعد.

يأتي إطلاق الخدمة ضمن تنويع خدمات منصة إحسان، كونها الخدمة الأولى للمنصة التي تتيح التبرع غير المالي، مما يجعلها خدمة استثنائية مبنية على قيمتها الأخلاقية تتيح للشخص التبرع. الدم لإنقاذ المزيد من الأرواح، بالإضافة إلى قيمته الاجتماعية النبيلة في دعم مجال الصحة.

تمكين القطاع الخيري

يذكر أن منصة إحسان انطلقت بأمر نبيل. لتمكين قطاع العمل الخيري رقمياً وتعظيم تأثيره، والعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، تحت إشراف لجنة رقابية مكونة من 12 جهة حكومية، تعمل على التحقق من عمل الهيئة. منصة بحسب الحكومة العليا، ساهمت في تسهيل وصول التبرعات لأكثر من 4.8 مليون مستفيد في الـ17 شهرًا التي تلت إطلاقها، بتبرعات إجمالية تجاوزت ملياري و 500 مليون ريال.