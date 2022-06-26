منصة إنجاز برقم الجواز استعلام عن تأشيرة 2022

منصة انجاز مع رقم جواز السفر لمعلومات تأشيرة 2022.منصة انجاز هِيْ إحدى المنصات الإلكترونية التي تصدرها وزارة الخارجية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لتقديم الخدمات عبر الإنترنت، وفق خطط رؤية المملكة 2030 مثل المنصة. يقدم العديد من الخدمات المتعلقة بالتأشيرات وإجراءات السفر، لذا من المتجر سنتحدث عن كيفِيْة طلب التأشيرة من خلال منصة إنجاز.

منصة انجاز الالكترونية

تعتبر منصة إنجاز على الإنترنت من أهم المنصات لتقديم الخدمات المتعلقة بالتأشيرات عبر الإنترنت للمقيمين، حيث حاولت وزارة الخارجية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تقليل الأعداد القادمة إلى مقرها للحصول على العديد من الخدمات، لذلك هذا الاعتماد بشكل كبير على تحويل هذه الخدمات إلى خدمات إلكترونية.

اهم خدمات منصة انجاز الالكترونية

تشمل منصة انجاز للتأشيرات الإلكترونية توفر مجموعة متنوعة من الخدمات على النحو التالي

يوفر خدمة طلب زيارة الدولة.

والقدرة على تسجيل جواز السفر وبيانات الرحَلْة.

خدمة الحصول على تأشيرة دخول من بعثات المملكة المتحدة بالخارج.

بالإضافة إلى خدمة توثيق المستندات.

خدمة تعديل طلب التأشيرة متاحة.

أخيرًا، خدمة الاستعلام عن تأشيرات جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

منصة انجاز مع رقم جواز السفر تتقدم بطلب للحصول على تأشيرة 2022

يتم طلب التأشيرات من خلال منصة إنجاز باستخدام رقم جواز السفر بالخطوات التالية

تسجيل الدخول مباشرة إلى منصة إنجاز على الإنترنت.

انتقل إلى علامة تبويب استعلام الموقع.

تحديد خدمة التأشيرة برقم الطلب.

أدخل جميع البيانات المطلوبة (رقم طلب التأشيرة ورقم جواز السفر ورمز التحقق).

انقر فوق زر الاستعلام.

اطلع على جميع المعلومات المتعلقة بالتأشيرة.

سؤال للحصول على تأشيرة برقم الهُوية 2022

يتم طلب إصدار تأشيرة ضيف من خلال رقم الهُوية من خلال الخطوات التالية

يتم فتح موصل التأشيرة مباشرة.

حدد علامة تبويب الاستعلام للنظام الأساسي.

الضغط على خدمة البحث عن التأشيرة الصادرة عن وزارة الخارجية.

أدخل جميع البيانات المطلوبة (رقم الهُوية ورقم التأشيرة وكود الصورة).

انقر فوق زر الاستعلام.

سؤال تأشيرة برقم الاقامة 2022

قدمت وزارة خارجية المملكة العربية السَعُودِيْة خدمة معلومات التأشيرة إلكترونياً عبر رقم الإقامة على النحو التالي

اذهب إلى بوابة مقيم “”.

حدد رقم الإقامة من موقع التحقق.

أدخل رقم الإقامة فِيْ الحقل المحدد.

اختر أحد الخيارات التي تناسبك.

املأ جميع معلومات المطابقة المطلوبة.

انقر فوق أيقونة التحقق.

سؤال التأشيرة مع رقم الطلب 2022

يتم إدخال رقم الطلب للتعرف على التأشيرة من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى منصة خدمة Visa Enjaz.

حدد رمز الاستعلام.

انقر فوق الزر Visa Search مع رقم الطلب.

املأ رقم الطلب فِيْ الحقل المحدد.

اكتب رقم جواز السفر فِيْ مجاله.

املأ رمز الصورة بشكل صحيح.

انقر فوق زر الاستعلام لمعرفة التفاصيل.

منصة تحقيق الاتصال

يتم الوصول المباشر إلى منصة إنجاز للتأشيرة الإلكترونية باتباع الخطوات التالية

فتح رَابِطْ منصة “انجاز” للخدمات الإلكترونية.

أدخل اسم المستخدم فِيْ المجال المحدد.

أدخل كلمة المرور فِيْ الحقل المحدد.

تأكد من إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

رَابِطْ إلى منصة التأشيرة عبر الإنترنت enjazit.com.sa

يمكن الدخول من خلال الموقع الرسمي لمنصة التأشيرات عبر الإنترنت، إنجاز “. وتشمل المنصة العديد من الخدمات المتعلقة بإصدار التأشيرات المختلفة والزيارات الإلكترونية، حيث تهدف وزارة الخارجية إلى تسهِيْل الوصول إلى أكبر عدد من الخدمات ليستفِيْد منها المواطنون والمقيمون.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن منصة انجاز برقم جواز السفر وسألنا عن تأشيرة 2022 وسألنا عن رقم الهُوية ورقم الاقامة اضافة الى الاتصال عبر المنصة ثم ارفقنا المسؤول رَابِطْ إلى منصة التأشيرات عبر الإنترنت، إنجاز.