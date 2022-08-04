منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

تعتبر منصة اعتماد من أهم المنصات التي توفرها حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة لمساعدة العاملين فِيْ القطاعين العام والخاص. تقدم المنصة لمستخدميها العديد من الخدمات أهمها الاستشارات المتعلقة بالراتب ومعرفة حقوق كل عامل، لذلك نضع تحت تصرفكَمْ خطوات منصة اعتماد لاستشارات الرواتب من خلال موقعنا الأكثر تميزا.

منصة الموافقة على استشارات الراتب

لأن حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة تسعى لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الناس عبر الإنترنت بسبب تفشي فِيْروس كورونا، ولتوفِيْر الجهُود على الناس، فقد قدمت منصة اعتماد للأشخاص الذين يحتاجون إلى تشاور حول رواتبهم، لذلك نعرض لك خطوات الاستعلام على النحو التالي

اذهب إلى الصفحة الرسمية لـمنصة التبني.

يجب أن يكون لدى الفرد حساب على المنصة ؛ عليك اتباع خطوات التسجيل، أو فِيْ

إذا كان لديك حساب، أدخل اسمك وكلمة المرور.

اختر من الخدمات الفردية.

انقر فوق خدمة التعرف على الراتب.

اكتب المعلومات المطلوبة.

الآن لديك كل تفاصيل راتبك أمامك.

كيفِيْة التسجيل من خلال منصة اعتماد

إذا لم يكن لديك حساب نشط على منصة اعتماد، يجب عليك التسجيل فورًا للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، على النحو التالي

انتقل إلى موقع الويب الخاص بالمنصة.

انتقل إلى الكلمة المعروضة أمام المستخدم الجديد.

ستطلب منك المنصة بعض البيانات ؛ اكتبها بشكل صحيح.

سوف تتلقى رسالة فِيْ البريد الإلكتروني الذي قمت بتسجيله على الموقع مع بياناتك.

تتطلب المنصة عددًا من المستندات، لذا يمكنك نسخها وإدخالها على جهازك، ثم تحميلها على الموقع.

انقر فوق أمر الطباعة.

يتم إرسال هذا الطلب إلى الغرفة التجارية للختم.

التقط صورة لها على جهازك ثم قم بتحميلها على النظام الأساسي.

بهذه الطريقة يكون لديك حساب نشط على منصة اعتماد لاستخدامه فِيْ جميع الخدمات المقدمة.

فِيْ نهاية المقال على منصة “اعتماد” لاستشارة الرواتب، نعرض لك أهم الخطوات التي يجب عليك اتباعها للحصول على كافة تفاصيل كشوف رواتبك، كَمْا نعرض لك كيفِيْة التسجيل من خلال منصة “اعتماد”، وسيتعين عليك القيام بذلك خطوة بخطوة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها سواء للمصالح الخاصة أو الحكومية.