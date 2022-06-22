منصة اعتماد دخول أفراد النفاذ الوطني etimad

منصة الموافقة على دخول الأفراد ، حيث يمكن تسجيل الدخول إلى المنصة الوطنية للموافقة على الدخول للأفراد. منصة الموافقة من المنصات الإلكترونية المهمة في المملكة العربية السعودية. هي منصة إلكترونية تتبع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ، وتعمل على تقديم العديد من الخدمات المالية والتجارية لعدد كبير من الأشخاص. من الجهات الحكومية والمؤسسات والمصانع والشركات الخاصة وغيرها ، ويتم ذلك في إطار شراكة فاعلة بين القطاعات التجارية وكافة قطاعات العمل الإنتاجي ، ويسعى اعتماد لتسهيل المعاملات ، بالإضافة إلى القيام بعملية التوثيق في بطريقة إلكترونية سريعة خلال فترة زمنية قصيرة وقابلة للتسجيل ، وسنزودك برابط لإدخال الأفراد في منصة اعتماد.

منصة الموافقة على الدخول الفردي

يمكن لجميع الأفراد والجهات العاملة في المملكة العربية السعودية التعامل مع جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة اعتماد ، بشرط أن يتم ذلك من خلال الوصول الوطني الموحد من خلال الخطوات التالية:

يجب أن تذهب إلى الموقع الرسمي التالي: منصة الاعتماد.

للدخول إلى المنصة ، يجب النقر فوق علامة التبويب (تسجيل الدخول).

ثم انقر فوق تسجيل الدخول من منصة الأفراد.

يجب أن تكون معلومات تسجيل الدخول: رقم الهوية الوطنية أو اسم المستخدم. أدخل كلمة المرور المسجلة من خلال خدمات منصة أبشر. يجب إدخال رمز التحقق المرئي كما هو موضح في الصورة.

ثم اضغط على تأكيد التسجيل للمنصة باستخدام رقم التحقق الذي يتم إرساله في رسالة على الهاتف المحمول للمستفيد.

الاستعلام عن الراتب على منصة اعتماد

يتوفر للاستعلام عن رواتب جميع الأفراد على منصة اعتماد من خلال الخطوات التالية: