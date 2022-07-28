منصة الدعم والحماية الاجتماعية.. التسجيل والتقديم فِيْ sbis برقم الهُوية 1443

منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ما هِيْ منصة الدعم (الضمان الاجتماعي) وآلية التسجيل كَمْستخدم جديد، للاستعلام عن طلب الأهلية، يرجى اتباع خطوات التسجيل الجديد فِيْ منصة الدعم والضمان برقم DNI 1443.

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة، عن استقبال طلبات التقديم على منصة الدعم والضمان الاجتماعي، وذلك استجابة لدمج المواطنين المستفِيْدين للحصول على المعاش التقاعدي الشهري ضمن عمل الخطة الحالية. برنامج. فِيْ بداية كل شهر ميلادي، وبالتالي، سيتم تضمين المنتسبين الجدد أو المستفِيْدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم، والذين سيتم دمجهم تدريجياً بعد التحقق من بياناتهم أو بعد تقديم طلبهم للتسجيل عبر الإنترنت بموجب شُروطْ قبول استيفاء الضمان الاجتماعي.

ما هُو برنامج الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم تطويره

انتهت الحكومة السَعُودِيْة ممثلة بوزارة الموارد البشرية من تطوير برنامج الضمان الاجتماعي الجديد sbis ليشمل الفئات التي لم يشملها النظام القديم، وهُو برنامج نقدي لوزارة الموارد البشرية يعتمد بشكل أكبر. من مواردها على أموال الزكاة لتحسين الظروف المعيشية للأسر التي تواجه صعوبة أكبر فِيْ تلبية الاحتياجات الأساسية بشكل عام. وبلغت قيمة الدعم للمستفِيْد الرئيسي 110 ريالاً، بينما يصرف 550 ريالاً لكل معال. هذا بعد تطبيق الأهلية ويتم تحديد المستحقات بناءً على البيانات المسجلة فِيْ وقت التقديم. فِيْ الضمان المطور، يتم اعتماد آلية تحديد المستفِيْد على أساس احتساب الراتب بالنصف ومقارنته بالحد الوقائي للنظام.

آخر مَوعِد لتقديم طلب على منصة الحماية والدعم الاجتماعي

فور انطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ إطار تنفِيْذ القرار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) بتاريخ 02/04 / 1444، تم تحديد مَوعِد التقديم الرسمي على المنصة، وبدأت وزارة الموارد من خلالها منصة للدعم والحماية الاجتماعية تطور استقبال طلبات الضمان فِيْ الفترة التي بدأت فِيْ 20 نوفمبر وتنتهِيْ فِيْ 22 مايو. لن يتأثر المسجلين فِيْ نظام الأمان القديم، حيث سيتم دمجهم تدريجياً فِيْ نظام الأمان الجديد وفقًا للحقوق وتطبيق المعايير الجديدة.

موقع الويب الخاص بمنصة دعم وحماية الضمان الاجتماعي

من خلال النظام الإلكتروني، يتم تطوير التسجيل والدخول الجديد إلى منصة دعم وحماية الضمان الاجتماعي من خلال الرَابِطْ sbis hrsd gov sa، وهِيْ صفحة الويب الجديدة للضمان الاجتماعي فِيْ آخر تحديث لها، وللموقع المذكور منصة لطلب التأمين. خدمات المعاشات بنظامها الجديد، والتي تستهدف بشكل أساسي الأسر الأشد فقراً، ووفقاً للنظام الأمني ​​المتطور، يتم إيداع المعاش للمقبولين فِيْ البرنامج المطور، فِيْ بداية كل شهر ميلادي، ويكون التقديم والتسجيل حصرياً فِيْ منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية التي ساعدت فِيْ إطلاقها وزارة الموارد البشرية، وتم تحديد عنوان منصة الدعم والحماية على www.sbis hrsd gov sa، ولكن تذكر، إذا لم يكن هناك حساب على المنصة المذكورة، فقم بإنشاء حساب جديد او الدخول الى منصة الدعم والحماية من خلال نافذ.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي الجديد

كيف أتحقق من أهلية المطور للضمان الاجتماعي

باتباع الخطوات التالية التي نشرتها وزارة الموارد البشرية فِيْ تغريدته على حسابه على تويتر، يمكن للمستفِيْد من الضمان معرفة ما إذا كان من بين المؤهلين، أي إذا تم قبول طلبه للضمان أم لا.

تقدم عبر رَابِطْ جديد لتقديم الضمان الاجتماعي 1443 لا يزال ساري المفعول حتى 22 مايو، ويمكن الشروع فِيْ التحقق من الأهلية فِيْ برنامج الضمان لأولئك الذين انتهُوا من تقديم طلباتهم من أي مستفِيْد سعودي، من خلال كشف الحساب المصرفِيْ، وهُو رمز يظهر على المنصة. برنامج للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي بالموقع. بمجرد النقر عليه، سينقلك إلى صفحة توضح أهلية المستفِيْد وحالة أهليته، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من المدفوعات المالية بكل تفاصيلها، ومع ذلك، فإن كل من يتقدم بطلب للحصول على الضمان المطور سيتلقى رسائل نصية لإعلامك. باستلام طلبك بنجاح، وهذا من حيث المبدأ لا يعني القبول، ولكن سيتم إرسال رسالة إليك مرة أخرى لإبلاغك بحالة أهليتك منذ تطوير فترة طلب الضمان.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول

ابدأ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من خلال رَابِطْ منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الرَابِطْ التالي

أدخل حسب الطلب منصة للدعم والحماية الاجتماعية من الرَابِطْ المرفق. اختر التسجيل على رَابِطْ منصة الحماية الاجتماعية والدعم من خلال نافث، ووفقًا لهذا الإجراء سيتم إدخال بيانات المستخدم على منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية. أو انقر فوق رمز تسجيل الدخول للوصول إلى حساب المستخدم على نظام الحماية الاجتماعية والدعم. أدخل رقم تعريف مستخدم النظام الأساسي. أدخل كلمة مرور مستخدم النظام الأساسي. تطابق الرمز المرئي الموضح فِيْ المربع، وعادةً ما يكون بحروف، واكتبه فِيْ الحقل المناسب كَمْا تراه. بعد مطابقة الرمز المرئي كَمْا هُو مذكور فِيْ الخطوة السابقة، انقر مباشرة على أيقونة تسجيل الدخول.

تسجيل جديد على منصة الحماية الاجتماعية والدعم عبر الإنترنت

ثم نضع بين يديك التعليمات لتسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية منصة للدعم والحماية الاجتماعية بالنسبة لبرنامج الضمان الاجتماعي السعودي sbis، قد تكون مهتمًا بإجراء تسجيل جديد إذا لم يكن لديك حساب على منصة ضمان، ويمكنك أيضًا التسجيل من خلال الوصول إلى بيانات أبشر الخاصة بك، واتباع الخطوات أدناه يمكنك البدء فِيْ إنشاء حسابك. حساب ضمان

دخول المنصة الإلكترونية منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa من الصفحة الرئيسية، انقر فوق تسجيل جديد

بعد ذلك يتم تعبئة استمارة التسجيل عن طريق إدخال بيانات التعريف وهِيْ

رقم الهُوية الوطنية – تاريخ الميلاد (هجري) – رقم الهاتف المحمول – كلمة المرور

أدخل رمز التحقق المطابق له كَمْا فِيْ الصورة المرئية-

تأكيد الموافقة على الشُروطْ والأحكام عن طريق تحديد علامة الاختيار فِيْ المربع المجاور لها.

انقر فوق أيقونة التسجيل

استلام رمز المصادقة عن طريق الهاتف المحمول والغرض منه هُو مصادقة حساب المنصة.

ستظهر رسالة خضراء تخبرك بأن التسجيل قد اكتمل بنجاح وأنه يجب عليك إكَمْال معلومات الملف الشخصي من أجل التقديم.

قم الآن بتسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية، كَمْا هُو موضح فِيْ الفقرة الأولى.

تطوير آلية التسجيل فِيْ منصة الحماية الاجتماعية والدعم لنظام الضمان الاجتماعيhttps//t.co/QNwBc7qkCN 📲 pic.twitter.com/bMU4iYENvy – خدمة العملاء (HRSD_Care) 29 نوفمبر 2022

كيفِيْة التحقق من حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

وزارة الموارد البشرية تلفت الانتباه إلى برنامج الضمان أن كل مستفِيْد من الضمان يمكنه إجراء استعلام برقم السجل المدني للوصول إلى بياناته فِيْ البرنامج، وفِيْ الخطوات التالية يوجد شرح يلخص عملية الاستعلام فِيْ نظام الأمان.

يفترض أنك قمت بتسجيل الدخول إلى sbishrsd gov sa ثم اختر استعلام قائمة الخدمات الإلكترونية. فِيْ صفحة الاستعلام الجديدة، أدخل رقم السجل المدني الخاص بك. ثم أدخل رقم الضمان فِيْ الحقل المقدم أعد إدخال الكود من الشفرة المرئية المعروضة فِيْ المستطيل، للتأكد من أنك إنسان وليس روبوتًا. بعد الانتهاء من الإجراءات المذكورة أعلاه، انقر فوق عرض، وستظهر جميع بيانات الشخص المسجل فِيْ الضمان من خلال السجل المدني.

رَابِطْ المنصة عبر الإنترنت منصة الدعم والحماية الاجتماعية

من الرَابِطْ المرفق، يمكنك بسهُولة استخدام الوصول للدخول إلى ملف المنصة الإلكترونية لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية آخر ما أطلقته هِيْئة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للموافقة على الضمان الجديد يستخدم الرَابِطْ المذكور أعلاه على المنصة المذكورة لطلب الضمان المطور من أجل الحصول على معاشات تقاعدية شهرية ضمن خطة العمل الحالية على منصة الدعم والحماية الاجتماعية. الرَابِطْ هُو http//sbis.hrsd.gov.sa