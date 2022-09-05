منصة المعلم للتدريب عن بعد : وزارة التربية والتعليم، منصة المعلم الخاصة بالتدريب عن بعد تم وضعها في جمهورية مصر العربية وأقرتها وزارة التربية والتعليم الفني عن فتحها وهي متاحة عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين في كافة المحافظات في جمهورية مصر العربية.

منصة المعلم التدريب عن بعد 2022

منصة المعلم الخاصة بالتدريب هي منصة تعليمية آخرتها وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية وهي متاحة إلى المدارس والإدارات والموجهين في كافة المحافظات المصرية ويتم من خلال المنصة التقديم وحجز موعد في برنامج القيادات والاعتماد من خلال الخطوات بسيطة سيتم معرفتها عبر الدخول اليها وتسجيل الدخول اليها.

تدريبات منصة المعلم للتدريب عن بعد 2022

بينت وزارة التربية والتعليم العالي في جمهورية مصر خلال التدريبات الأسبوع الأول عن منصة إلكترونية تقوم بالتدريب المهني للمعلمين منذ بداية يوم الأحد 5 يونيو لعام 2022 وتضم الصف الأول الابتدائي الخاص بالتدريبات المعلمين الرياضيات والصف الثاني الابتدائي الخاص تدريبات المعلمين المتعددين التخصصات الصف الثالث الابتدائي والصف الثالث الابتدائي الرياضيات.

طرق التسجيل في برنامج تدريب للمعلم 2022

يتم التسجيل في برنامج تدريب المعلم الذي يتيح إلى الطلاب والطالبات في كافة محافظات جمهورية مصر العربية من إتاحة الدخول عبر المنصة الإلكترونية والانضمام الى الدروس من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر رابط منصة المعلم للتدريب من هنا.

سوف يقوم المعلم باختيار برنامج القيادات التدريبية والنقل على كلمه دخول الذي تظهر أمامك.

بعد ذلك يتم دخولك مباشرة إلى رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين.

سوف يتم إدخال الكود الخاص بالمعلم وفقا لصحيفة الأحوال.

النقر على كلمة تسجيل الدخول.

رابط منصة المعلم التدريب عن بعد 2022

يمكن الدخول إلى رابط منصة المعلم التدريب عن بعد واختيار المنصة لتدريب الطالب في المراحل الابتدائية وخاصة الصف الثالث وبعد الدخول إلى الرابط يحول مباشرة إلى رابط الأكاديمية الخاصة بالمعلمين ويمكن الدخول إلى منصة المعلم من هنا.

منصة المعلم الخاصة بالتعليم عن بعد سهلت التواصل بين الطالب والمعلم كما أتاحت التدريب والتطوير في مهارات الطالب من خلال دروس تقوية خاصة بكافة الطلاب في المراحل الابتدائية.