منصة ايفاء استعلام عن المخالفات 1444 ، سعى العديد من الأشخاص للتعرف على الطريقة التي تمكنهم من استعلام عن المخالفات عبر استخدام منصة إيفا للعام الجديد 1444 ، والتي تعد أحد الخدمات الالكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للتخفيف على المواطنين عبر استخدام منصة ايفاء ، حيث يمكن للشخص الذي تعرض للمخالفات معرفة التفاصيل التي تتعلق بالمخالفات ضده عبر الدخول الى منصة ايفاء ، تابعوا معنا .

المنصة الوطنية للمخالفات ايفا

تم إطلاق منصة إيفا الإلكترونية في المملكة لتمكين جميع الأفراد والمؤسسات من التعرف على انتهاكاتهم المسجلة لدى الدوائر الحكومية السعودية، وهي من المنصات الإلكترونية الرسمية التي تتميز بسهولة الاستخدام. ايضا.

منصة ايفا للاستعلام عن الانتهاكات 1444

يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن مخالفات الوفاء لعام 1444 هـ

انتقل إلى منصة التنفيذ مباشرة.

انتقل إلى علامة التبويب الاستعلام عن المخالفة.

أدخل رقم هوية المستفيد من الموقع.

اكتب رقم المخالفة أو أدخل تاريخ الميلاد.

انقر فوق رمز الاستعلام الأخضر.

انتظر حتى يقوم الموقع بعرض الانتهاكات.

التحقيق في المخالفات للمنشآت 1444

يمكن للمنشآت الاستعلام عن مخالفاتها للعام 1444 هـ من خلال استيفاء ما يلي

انتقل إلى منصة التنفيذ “” مباشرة.

انقر فوق خيار المنشأة من علامة تبويب الاستعلام.

اكتب رقم المنشأة الذي يبدأ بالرقم 7.

إدخال رقم المخالفة أو رقم أحد العاملين بالمنشأة.

تحقق من البيانات، ثم اضغط على Query.

عرض بيانات المخالفة المسجلة بالمنشأة.

تسجيل الدخول لمنصة ايفا للأفراد 1444

فيما يلي خطوات التسجيل للدخول إلى منصة إيفا عام 1444 هـ للأفراد

زيارة منصة كفاءة المخالفات “” مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول من الشريط العلوي.

حدد الأفراد من القائمة المنسدلة.

أدخل رقم الهوية في حقل اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور لحساب المستفيد في أبشر.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

تحقق والمتابعة إلى الحساب.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة إيفا للشركاء 1444

يقوم شركاء منصة Efaa بتسجيل الدخول عام 1444 هـ من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى تنفيذ “” مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول من شريط القائمة.

اختر شركاء من قائمة تسجيل الدخول.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بأبشر.

اتبع التعليمات لإكمال الدخول إلى المنصة.

عرض الانتهاكات من واجهة الحساب.

منصة استيفاء الرقم القياسي

يمكننا التواصل مع فريق خدمة العملاء في منصة ايفا للاستعلام عن المخالفات عبر الرقم 8001221111 مباشرة للاستعلام عن جميع الخدمات التي تقدمها هذه المنصة. تغريدات على الحساب.

رابط لمنصة ايفا السعودية efaa.sa المملكة العربية السعودية

يمكنك الذهاب إلى منصة الإنجاز السعودية عبر الرابط مباشرة للاستعلام عن المخالفات العامة، كما يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد للوصول إلى العديد من الخيارات المتقدمة التي لا توفرها المنصة للزوار.

منصة ايفاء استعلام عن المخالفات 1444 ، هي احدى المنصات التي تقدمها الحكومة داخل المملكة العربية السعودية والتي يتم من خلالها منح المواطن إمكانية الاستفسار عن العديد من الخدمات أحدها التعرف على المعلومات التي تتعلق بالمخالفات .