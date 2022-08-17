منصة خبير تفتح باب التدريب في محاكم ديوان المظالم

يبدأ مجلس الشكاوي، عبر المنصة الرقمية لخبراء التدريب التعاوني، في استقبال طلبات الراغبين في التدرب في مجلس محاكم الشكاوي وإداراتها في كافة مناطق المملكة لمدة أسبوع ابتداءً من الأحد المقبل. حتى نهاية العمل يوم الخميس 27 محرم.

أهداف برامج أمين المظالم

وتستهدف البرامج التدريبية الطلاب والطالبات من الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة، حيث تتاح لهم الفرصة للتقدم من خلال المنصة واختيار التخصص المطلوب والموقع التدريبي الأنسب لهم. توفر المنصة أيضًا القدرة على تتبع التطبيق في شكل رقمي متكامل.

برنامج التدريب التعاوني

يوفر برنامج التدريب التعاوني في محاكم وإدارات مجلس الشكاوي في جميع مناطق المملكة فرصاً تدريبية لمن يرغب في ذلك في تخصصات الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، دبلوم الدراسات القانونية، تكنولوجيا القانون. المعلومات والمكتبات والموارد البشرية والمحاسبة والمالية وإدارة الأعمال يسعى مجلس الشكاوى من خلال هذه البرامج التدريبية إلى خلق المزيد من فرص الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص في المملكة بما في ذلك القطاع التعليمي.