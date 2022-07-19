منصة دعم سكني sakani.sa حجز أرض سكنية مجانية شُروطْ تسجيل استحقاق الدعم السكني iam.gov.sa

منصة سكني للدعم sakani.sa/auth حجز أرض سكنية مجانية sakani.sa/auth كيف وآلية وشُروطْ التسجيل والتقديم على موقع سكني من خلال الوصول الوطني الموحد www.iam.gov.sa على تطبيق سكني المطور والذي يوفر افضل طريقة للتسجيل على اراضي سكني سنتحدث ايضا عن طريقة دخول السكن بالسكن الوطني وتاريخ الصرف وتخفِيْض وايداع الدعم السكني فِيْ حسابات المستفِيْدين وكذلك طريقة التسجيل والعرض. وشُروطْ الاستفادة من الدعم.



منصة الدعم السكني sakani.sa الحجز المجاني للأراضي السكنية شُروطْ تسجيل الحق فِيْ الدعم السكني

وتجدر الإشارة إلى أن طلب دعم سكني على المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكانهِيْ خدمة تقدمها وزارة الإسكان، حيث تهدف الوزارة إلى تسهِيْل التسجيل فِيْ قوائم الوزارة لطلب الدعم السكني، بعد التحقق من أحقية الراغبين فِيْ التسجيل وفق الشُروطْ والضوابط المعلنة للحصول على الدعم السكني، و يتم ذلك إلكترونيًا، حيث يتم قبول الطلب أو رفضه إلكترونيًا من خلال رَابِطْ إلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة التي يمكنها التحقق من بيانات مقدم الطلب، حيث تمتلك هذه الجهات قاعدة بيانات لبيانات المواطن.

طريقة ومتطلبات التسجيل فِيْ منصة سكني الوطنية الموحدة

رَابِطْ الدخول والتسجيل فِيْ منصة بوابة سكني

مَوعِد صرف وصرف وإيداع الدعم السكني الموافق لشهر يوليو 2022

يتم صرف وإيداع الدعم السكني الشهري فِيْ اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وبما أن هذا اليوم لا يتزامن مع الإجازات الأسبوعية، سيتم تخفِيْض الدعم السكني وإيداعه فِيْ حسابات العملاء يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022. وسيتم الصرف على جميع المستفِيْدين من برنامج دعم الإسكان.

شُروطْ التسجيل فِيْ منصة Free Land sakani

الجنسية السَعُودِيْة.

العمر لا يقل عن 25 سنة.

يجب أن تكون متزوجًا ولست أعزب.

دعم مالي لأصحاب الدخل الثابت يضمن سداد القرض.

نسبة الدعم المالي حسب دخل المستفِيْد.

لا يمكن لمقدم الطلب امتلاك سكن فِيْ وقت التسجيل.

دعم الإسكان لمرة واحدة ولم يتلق المستفِيْد دعم إسكاني سابقًا.

يمكن تخفِيْض الدفعة الأولى من 10٪ إلى 5٪.

حزم دعم الإسكان الجديدة

حزمة دعم للمساعدة فِيْ دفع تكاليف الحجز.

حزمة دعم إيجاري لمن يرغب فِيْ الحصول على وحدات سكنية إيجارية.

حزمة الأثاث، حيث يتم تقديم مبالغ مالية غير قابلة للاسترداد لمن يرغبون فِيْ تأثيث المنزل.

باقة البناء الذاتي للفائزين فِيْ قطع الوزارة.

حزمة تجديد المنزل التي تساعد على ترميم المنزل.

يشار إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي بقيادة “خادم الحرمين الشريفِيْن”. مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال بدء التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي الموسع الجديدلك أيضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. فِيْما يتعلق بمجال الإسكان، أنت. منصة دعم الإسكان ودورها الفاعل فِيْ المشاريع والمخططات الإسكانيةايضا برامج قروض الإسكان المدعومةأما بالنسبة للأسر الريفِيْة وأربابها، منبر الدعم الريفِيْ لتحقيق التنمية المستدامة لسكان الريفايضا منصة الثروة الحيوانية لدعم صغار المزارعينكلها جهُود جديرة بالثناء تبذلها الحكومة السَعُودِيْة بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

التسجيل على منصة سكني “تسجيل جديد”

صرح منظمو العرض منصة سكني حول إمكانية التسجيل لحجز أرض سكنية مجانية من خلال الرَابِطْ الموجود على موقع منصة سكني، حيث بدأ التسجيل بالفعل منذ صباح الخميس 20 يناير 2022، والتسجيل متاح حاليًا.