منصة سلفة للتمويل الشخصي 1444.. تعرف على خطوات الاستعلام وكيفية التقديم

منصة سلفا للتمويل الشخصي هي إحدى المنصات الإلكترونية المرخصة من قبل البنك المركزي للمملكة العربية السعودية ، والتي تعمل على تمويل الأفراد بشكل سريع ، وفي المقال نقدم لمتابعينا كيفية الاستعلام على المنصة برقم الهوية الوطنية ، والخطوة – طريقة التطبيق خطوة بخطوة.
مزايا منصة سلفا للتمويل الشخصي
تتميز المنصة بعدد من المزايا التي يحصل عليها العميل ومن أبرزها ما يلي: –
- يحصل العميل على القرض بشكل سريع ، حيث تقدم المنصة بعض النصائح التي ستجعله يستفيد من أقصى استفادة من التمويل.
- يتم إيداع التمويل في الحساب المصرفي للعميل في أسرع وقت ممكن.
- القدرة على سداد قيمة التمويل على أقساط على مدى فترة سداد طويلة بالإضافة إلى هامش ربح ضئيل.
- لا يشترط تحويل الراتب الشهري للعميل.
خطوات الاستعلام عن منصة سلفا للتمويل الشخصي
يمكن للعميل الاستعلام على منصة سلفا برقم الهوية إلكترونياً باتباع الخطوات التالية: –
- أولا ، اذهب مباشرة إلى منصة متقدمة.
- ثانيًا ، يتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ، ثم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.
- ثم اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية” ، بما في ذلك “الاستفسار عن طلب التمويل”.
- بعد ذلك يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي والضغط على زر “استفسار”.
- أخيرًا ، تظهر حالة الطلب في غضون بضع دقائق.
كيفية التقدم بطلب للحصول على قرض من سلفة
يتم تقديم المنصة إلكترونيًا للحصول على التمويل الشخصي ، وذلك باتباع الخطوات التالية: –
- قم بتسجيل الدخول إلى رابط المنصة.
- ثم يحدد العميل قيمة التمويل الذي يرغب في الحصول عليه والتي تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال سعودي.
- ثم تحدد فترة السداد بالشهور.
- ثم ينقر على أيقونة “طلب التمويل الآن”.
- بعد ذلك ، يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- انقر للموافقة على جميع الشروط والأحكام بعد مراجعتها وقراءتها بعناية.
- ثم يتبع المستخدم باقي الخطوات حتى يكمل عملية التقديم بنجاح.
وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم كل التفاصيل المتعلقة به منصة سلفا للتمويل الشخصي ، وذلك من حيث كيفية التسجيل للحصول على القرض وكيفية الاستعلام إلكترونيًا باستخدام رقم الهوية الوطنية.