منصة سلفة للتمويل الشخصي 1444.. تعرف على خطوات الاستعلام وكيفية التقديم

منصة سلفا للتمويل الشخصي هي إحدى المنصات الإلكترونية المرخصة من قبل البنك المركزي للمملكة العربية السعودية ، والتي تعمل على تمويل الأفراد بشكل سريع ، وفي المقال نقدم لمتابعينا كيفية الاستعلام على المنصة برقم الهوية الوطنية ، والخطوة – طريقة التطبيق خطوة بخطوة.

مزايا منصة سلفا للتمويل الشخصي

تتميز المنصة بعدد من المزايا التي يحصل عليها العميل ومن أبرزها ما يلي: –

يحصل العميل على القرض بشكل سريع ، حيث تقدم المنصة بعض النصائح التي ستجعله يستفيد من أقصى استفادة من التمويل.

يتم إيداع التمويل في الحساب المصرفي للعميل في أسرع وقت ممكن.

القدرة على سداد قيمة التمويل على أقساط على مدى فترة سداد طويلة بالإضافة إلى هامش ربح ضئيل.

لا يشترط تحويل الراتب الشهري للعميل.

خطوات الاستعلام عن منصة سلفا للتمويل الشخصي

يمكن للعميل الاستعلام على منصة سلفا برقم الهوية إلكترونياً باتباع الخطوات التالية: –

أولا ، اذهب مباشرة إلى منصة متقدمة. ثانيًا ، يتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ، ثم الضغط على زر “تسجيل الدخول”. ثم اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية” ، بما في ذلك “الاستفسار عن طلب التمويل”. بعد ذلك يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي والضغط على زر “استفسار”. أخيرًا ، تظهر حالة الطلب في غضون بضع دقائق.

كيفية التقدم بطلب للحصول على قرض من سلفة

يتم تقديم المنصة إلكترونيًا للحصول على التمويل الشخصي ، وذلك باتباع الخطوات التالية: –

قم بتسجيل الدخول إلى رابط المنصة. ثم يحدد العميل قيمة التمويل الذي يرغب في الحصول عليه والتي تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال سعودي. ثم تحدد فترة السداد بالشهور. ثم ينقر على أيقونة “طلب التمويل الآن”. بعد ذلك ، يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. انقر للموافقة على جميع الشروط والأحكام بعد مراجعتها وقراءتها بعناية. ثم يتبع المستخدم باقي الخطوات حتى يكمل عملية التقديم بنجاح.

وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم كل التفاصيل المتعلقة به منصة سلفا للتمويل الشخصي ، وذلك من حيث كيفية التسجيل للحصول على القرض وكيفية الاستعلام إلكترونيًا باستخدام رقم الهوية الوطنية.