منصة “عيشها” تطلق أجنحة تفاعلية في مراكز التسوق

بدأت الأجنحة التفاعلية لمنصة “Liveha” في استقبال الزوار في مختلف مراكز التسوق في الرياض، ضمن الحملة التعريفية التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه للتعريف بالمنصة وتطبيقها وقنواتها الرقمية.

يوفر الجناح التعريفي لتطبيق Live it تجربة فريدة للزوار في الرياض بارك والنخيل مول. يتيح لهم الاطلاع على خدمات التطبيق والمنصة، والتنقل عبر الخرائط التي توضح مواقع الفعاليات والمهرجانات والعروض الحية في جميع أنحاء المملكة، والاطلاع على جميع البيانات والتفاصيل، مثل مواعيد العروض، ونوع الأحداث وأسعار التذاكر وأكثر من ذلك.

يشمل جناح “عيشها”، الذي يستمر لمدة 14 يومًا وسط تزايد أعداد الزوار، ما يلي تقنيات حديثة وعالية الجودة، مثل اللوحات المتكاملة والشاشات التفاعلية، والتي توفر للزوار تجربة مثيرة ومليئة بالتحديات حيث يتفاعلون مع محتوى المنصة ويختبرون معرفتهم، فضلاً عن الاستمتاع بالأنشطة الميدانية المصاحبة.الجناح من خلال المرح والموسيقى الفرق الموسيقية وأجنحتها الحية ستنتقل قريبًا إلى مراكز التسوق المختلفة في جدة والمنطقة الشرقية.

تتيح منصة “Liveha”، وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، للمستخدمين الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق المملكة وعلى مدار العام، وذلك من خلال تشكيلها من خلال تطبيقها والرقمية. القنوات، مرجع إعلامي يحتوي على جميع البيانات والتفاصيل الخاصة بالعروض والفعاليات والمهرجانات، بما في ذلك ويشمل ذلك العروض الحية في المطاعم والمقاهي، وجداولها، ونوع ومدة العرض، وتاريخ ومكان تنفيذه، و أسماء فناني الأداء والفنانين، بالإضافة إلى معلومات الاتصال والحجوزات.

تأتي مبادرة “Live It” في إطار جهود الهيئة العامة للترفيه لدعم المؤسسات العاملة في قطاع الترفيه، وتعزيز الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وتوفير مرجع وتقويم حديث وتفاعلي بطريقة ملائمة. من السهل استكشاف كل ما تحتاجه. المعلومات، من أجل تمكين المؤسسات والشركات في القطاع وزيادة مساهمتها في المنتج المحلي وتعظيم الأثر الاقتصادي.