منصة مدرستي التعليمية رابط دخول مباشر 1444 ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف على منصة مدرستي التعليمية رابط دخول مباشر 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل المعلمين حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس في منصة مدرستي للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

منصة مدرستي

منصة مدرستي هي منصة تعليمية للتعليم عن بعد أطلقتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بعد صدور قرار إلغاء التعليم وجهاً لوجه في جميع المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية. مدرستي هي منصة تعليمية سهلة الاستخدام لجميع الطلاب والمدرسين والإداريين، وتوفر العديد من الخدمات لجميع المستخدمين، بما في ذلك المسؤولين والطلاب وأولياء الأمور.

تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب 1444

يعد تسجيل حساب طالب جديد في منصة مدرستي من الخدمات السهلة التي توفرها المنصة، ويمكن للطالب القيام بذلك باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، تسجيل جديد مباشرة.

سجّل الدخول إلى منصة العودة إلى المدرسة على منصة مدرستي.

اضغط على “تسجيل جديد”.

أدخل رقم الهوية للمواطنين السعوديين أو رقم الإقامة للمقيمين.

إضافة رقم الجوال.

انقر فوق التحقق.

سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول الذي تم إدخاله مع رمز التحقق.

أدخل الرمز المرسل في المكان المخصص.

انقر فوق التحقق.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للطالب 1444

بعد تسجيل الطالب في منصة My School، يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى منصة My School للطالب 1444 باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى بوابة العودة إلى المدرسة في منصة “مدرستي”.

أدخل اسم المستخدم.

أضف كلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

تسجيل دخول معلم Microsoft 1444

يمكن للمدرسين في المملكة العربية السعودية الوصول إلى منصة مدرستي من خلال مايكروسوفت من خلال ما يلي

تسجيل الدخول إلى منصة العودة إلى المدرسة مباشرة.

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft”.

اكتب اسم المستخدم في الفراغ المخصص له.

انقر فوق “التالي”.

أضف كلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

تسجيل الدخول إلى مدرستي باستخدام ثقتنا في المعلم

يمكن للمدرس أيضًا تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي باستخدام ثقتنا باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى منصة “توكلنا” مباشرة.

أدخل رقم الهوية أو رقم الهاتف الخاص بك.

تحقق وتابع إلى حساب ثق بنا.

انقر فوق الخدمات.

انقر فوق My School Data Service.

انظر اسم المستخدم الخاص بالمعلم.

اختر ميزة من القائمة.

اضغط على إرسال.

في انتظار وصول كلمة المرور في رسالة نصية.

الذهاب إلى مدرستي مباشرة.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft Teacher.

أدخل اسم المستخدم.

انقر فوق {التالي.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول.

تسجيل دخول الوالدين في منصة مدرستي

تم تسجيل دخول الوالدين إلى النظام الأساسي لمدرستي بالطريقة التالية

تسجيل الدخول إلى منصة العودة إلى المدرسة مباشرة.

اضغط على “تسجيل الدخول بحساب نور”.

إضافة اسم المستخدم لولي الأمر في نظام نور.

أضف كلمة مرور شخصية.

قم بالتحقق المطلوب.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

منصة التعليم المدرسي للدخول المباشر school.madrasati.sa

توفر منصة مدرستي التعليمية مجموعة من الخدمات لجميع الطلاب المسجلين على هذه المنصة ولجميع المعلمين والإداريين وأولياء الأمور. تتميز هذه الخدمات بكونها خدمات إلكترونية بسيطة لا تحتاج إلى تعب وجهد ووقت، ويمكنها الدخول إلى المنصة التعليمية والاستفادة من الخدمات التي يتم توفيرها من خلال المنصة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على منصة مدرستي التعليمية رابط دخول مباشر 1444 ، و تسجيل دخول الوالدين في منصة مدرستي ، و تسجيل الدخول إلى مدرستي باستخدام ثقتنا في المعلم ، و تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للطالب 1444 .