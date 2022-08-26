منصة مدرستي الصفحة الرئيسية تسجيل الدخول 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف كيفية تسجيل الدخول للطالب في منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل أولياء الامور حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي توكلنا للطلاب .

منصة مدرستي التعليمية

تحتوي منصة مدرستي على جميع العناصر التعليمية التي يحتاجها الطلاب المعلمون في المملكة العربية السعودية لمواصلة الدراسة عن بعد، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تزويد المنصة بالعديد من الأدوات للإداريين وأولياء الأمور أيضًا، حتى يتمكن ولي الأمر من ذلك. متابعة الدرجات والإجراءات لزيادة تقدم الأطفال وطلابهم. .

My School Platform Home تسجيل الدخول

من الضروري اتباع الخطوات التالية للانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي وتسجيل الدخول

الذهاب إلى مقدمة مدرستي “” مباشرة.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول حسب فئة المستخدم.

أدخل اسم المستخدم في الحقل المقدم.

اتبع التعليمات لإدخال كلمة المرور ثم تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول منصة مدرستي للمعلمين والطلاب

يجب على الطلاب والمعلمين اتباع ما يلي لتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي

انتقل إلى منصة “مدرستي” مباشرةً.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

اكتب اسم المستخدم، ثم انقر فوق “التالي”.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

مسؤول النظام الأساسي لمدرستي وتسجيل دخول الوالدين

يمكن للمدير وولي الأمر التسجيل في مدرستي على النحو التالي

الذهاب إلى مدرستي مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول بحساب نور.

أدخل اسم المستخدم لحساب نور.

أدخل كلمة المرور، ثم تحقق.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

منصة مدرستي تسجيل الدخول إلى Microsoft لأطفال رياض الأطفال

يمكننا تسجيل الدخول إلى مدرستي باستخدام حساب Microsoft لأطفالي في رياض الأطفال على النحو التالي

قم بزيارة منصة “مدرستي” مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول لأطفال رياض الأطفال.

اكتب اسم المستخدم في الحقل الفارغ.

انقر فوق “التالي”، ثم أدخل كلمة المرور.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

منصة مدرستي تسجيل جديد 1444

يجب على الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية في المملكة العربية السعودية الذهاب إلى منصة مدرستي للتسجيل والحصول على بيانات تسجيل الدخول من خلال تطبيق توكلنا أو من خلال موقع العودة إلى المدرسة على النحو التالي.

كيف يمكنني إنشاء حساب جديد على منصة مدرستي دون الوثوق بنا

يمكننا إنشاء حساب مدرستي بدون إذن منا على النحو التالي

قم بزيارة العودة إلى بوابة المدرسة “” مباشرة.

انقر فوق تسجيل جديد من القائمة العلوية.

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة، ثم أدخل رقم الهاتف.

النقر فوق أنا لست روبوتًا.

انقر فوق تحقق وأدخل الرمز المطلوب.

انقر فوق الزر “تحقق” لإنهاء التسجيل.

خطوات التسجيل في مدرستي، وهي منصة 1444 للطالب الجديد، من خلال ثقتنا

يجب على الطلاب والمعلمين اتباع ما يلي للتسجيل في مدرستي من خلال ثقتنا

تحميل برنامج “توكلنا” وتشغيله على الجوال.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

انقر فوق الخدمات، ثم ابحث عن خدمات التعليم.

انقر فوق My School Data Service.

اختر الطالب ثم اضغط على إرسال لإكمال التسجيل.

كيفية استرداد حساب طالب أو مدرس في منصة مدرستي

يمكن للطالب أو المعلم استرداد بيانات الحساب لمنصة مدرستي من خلال الوثوق بنا على النحو التالي

حمل تطبيق “توكلنا”.

قم بتشغيل التطبيق ثم قم بتسجيل الدخول.

اذهب إلى الخدمات.

انقر فوق بيانات مدرستي.

انظر وحفظ اسم المستخدم.

اختر مستخدم مدرستي من القائمة.

انقر فوق إرسال لإرسال كلمة المرور.

منصة مدرستي الصفحة الرئيسية للطالب

تحتوي للطالب في منصة مدرستي على العديد من الأدوات والعناصر التعليمية، ومن أبرزها ما يلي

الإحصائيات تساعدنا الإحصائيات في معرفة معدل تحصيل الطالب، بما في ذلك نسبة الاختبارات والواجبات المقدمة لهم، بالإضافة إلى إحصائيات الحضور والغياب.

القائمة الرئيسية يمكن استخدام القائمة الرئيسية للوصول إلى جميع الأدوات والعناصر والموارد التعليمية في منصة مدرستي، بما في ذلك الجدول الزمني للدراسة وقائمة الدورات.

التقويم المدرسي يمكن للطالب عرض التقويم من الواجهة الرئيسية لحسابه في منصة مدرستي للتعرف على الأحداث والأنشطة التعليمية القريبة بسهولة بالغة.

تأجيل حساب الغياب للطلاب على منصة مدرستي 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، عن تأجيل احتساب الغيابات لطلبة المدارس عام 1444 هـ حتى نهاية الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي حتى يتمكنوا من تلقي لقاح كورونا. كما أعلنت الوزارة عن تأجيل احتساب الغياب لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد الفنية حتى نهاية الأسبوعين الأولين.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول madrasati.sa

يمكننا الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي عبر الرابط مباشرة، ويمكن للطالب والمعلم تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft، على عكس المدير والوصي الذي يسجل الدخول باستخدام حساب نور.

منصة مدرستي الصفحة الرئيسية تسجيل الدخول 1444 ، تعتبر عملية تسجيل الدخول الى منصة مدرستي من الامور ذات الاهمية الكبيرة ويأتي معرفة عملية التسجيل الخاصة بالدخول حتى يتمكنوا من الانتقال إلى حساباتهم الشخصية على المنصة ومن ثم الاستفادة من خدماتها التعليمية المتنوعة .