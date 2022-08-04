منصة مدرستي الواجبات المدرسية 1444 ، قد تسائل الكثير من الطلاب والطالبات المستخدمين لمنصة مدرستي حول التعرف أبرز الميزات التي توفرها التي يتم من خلالها حل الواجبات المدرسية 1444 في السعودية ، حيث ان المنصة من الامور المهمة داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي .

منصة مدرستي

وهي من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، في إطار سعي الوزارة لتنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي تهدف إلى تحويل كافة الأنظمة والمعاملات في المملكة إلى النظام الإلكتروني. وذلك لمواكبة العصر الجديد وما يحتويه من مستجدات، كما ذكرت مناسبة للمرحلة الحالية التي تتطلب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الكادر التعليمي من تفشي وباء كورونا، وتحتوي المنصة على عنصر مميز مجموعة من الخدمات التعليمية الهادفة والفعالة.

منصة مدرستي Homework 1444

منصة My School Homework 1444 هي إحدى الرموز التي خصصتها المنصة من خلال موقعها الرسمي. ومن أهم مميزات أيقونة الواجب المنزلي ما يلي

امكانية اضافة الواجبات من قبل المعلمين الكترونيا.

المرونة والوضوح في الخيارات المضمنة في الأيقونة.

سهولة إضافة الواجبات وخيارات متعددة أمام المعلم

بالنسبة للطلاب، يمكّن الرمز الطلاب من حل المهام بعد إرسالها بواسطة المعلمين بطريقة سهلة.

السماح لأولياء الأمور بمشاهدة الواجبات المدرسية المتاحة والمكتملة

منصة مدرستي نشرت الواجب المنزلي 1444

على منصة مدرستي، يمكن للمدرس تحضير الواجبات المنشورة إلكترونيًا بطريقة سهلة، وذلك باتباع الخطوات التالية

سجّل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

انقر فوق رمز الدورات والموارد.

انقر فوق “المهام”.

اختر إضافة واجب ثم اختر التسلسل التعليمي “الموضوع المطلوب التعيين”.

اختيار وحدة الدراسة وتحديد الدرس الذي سيتم إعداد الواجب من أجله.

أدخل البيانات المطلوبة، وهي اسم المهمة ومصدرها.

عند اختيار كتاب الطالب كمصدر، يجب إدخال رقم الصفحة ورقم السؤال في الكتاب.

تحديد طريقة الطالب لتقديم الواجب من بين الطرق المتاحة.

يمكن كتابة ملاحظة للطلاب في مربع الوصف.

انقر فوق “التالي”. اختر الأسئلة التي سيتم إرسالها إلى الطلاب من خلال النقر على أيقونة “إضافة”.

حدد درجة السؤال، ثم انقر على أيقونة “حفظ”.

النقر على أيقونة “إرسال مهمة” وتحديد وقت الإرسال.

تحديد وقت البدء والانتهاء للمهمة.

تحديد الطلاب المستهدفين من بين الخيارات المتاحة.

انقر على أيقونة “حفظ”.

ثم ستظهر الأسئلة للطلاب ويمكنهم حلها.

واجب منزلي لمنصة مدرستي 1444

يمكن للطلاب أداء واجباتهم المدرسية على منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

سجّل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

انقر فوق علامة التبويب الدورات والموارد واختر المهام.

اختر بين (بدأت المهام – انتهت المهام – لم تبدأ المهام) من مربع البحث.

عند تحديد المهام المكتملة، يمكن ة المهمة فقط.

عند تحديد “لقد بدأت المهام”، يمكن حل المهمة بالنقر فوق رمز “Solve Assignment”.

عند تحديد المهام التي لم تبدأ، يمكن ة المهمة فقط.

منصة مدرستي أداء الواجب المنزلي 1444

ستمكن الخطوات التالية الطلاب من الوصول إلى منصة مدرستي التعليمية

تسجيل الدخول إلى مدرستي “” مباشرة.

انقر فوق المهام من القائمة الرئيسية اليمنى.

استخدم عوامل التصفية للعثور على المهمة.

اضغط على أيقونة أداء الواجب المنزلي بعد قراءة التفاصيل.

اتبع التعليمات لإنهاء الحل.

انقر فوق “إظهار النتيجة” لإرسال المهمة.

إرسال المهمة إلى المعلم عبر منصة مدرستي

يتم إرسال الواجبات المدرسية من الطلاب إلى المعلمين بعد إكمالها باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصتي التعليمية “”.

انقر على خيار “Assignments Portfolio”.

انقر فوق “إدراج” ثم اختر الموضوع الذي تريد إرسال الواجب الخاص به.

قم بتحميل ملف الواجب.

انقر على أيقونة “متابعة”.

الاختبارات النهائية عبر منصة مدرستي البعيدة

من بين المزايا العديدة التي توفرها منصة مدرستي التعليمية ميزة إضافة الاختبارات النهائية من قبل المعلمين للسماح للطلاب بحل الاختبارات إلكترونيًا عبر المنصة، ويمكن حذف الاختبارات بعد إضافتها، ويمكن إضافة الاختبارات باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى النظام الأساسي لمدرستي وقم بتسجيل الدخول إلى “” النظام الأساسي.

انقر على الدورات والموارد، ثم اختر الاختبارات.

تحديد التسلسل التعليمي المناسب للموضوع المراد تحميل الاختبار من أجله.

أدخل البيانات اللازمة من اسم ونوع الاختبار.

أدخل الوصف المناسب للاختبار وحدد نطاق الاختبار.

انقر فوق “التالي” ثم حدد الأسئلة المطلوبة.

انقر فوق أيقونة الحفظ لإنهاء العملية وحفظ الأسئلة.

يمكن أيضًا حذف الاختبار من حساب المعلم باتباع ما يلي انقر فوق “الدروس والموارد”. انقر فوق رمز الاختبارات واختر الاختبار الذي تريد حذفه. انقر فوق أيقونة الحذف. تم استلام رسالة تفيد بحذف الاختبار.



كيفية تسجيل طالب على منصة مدرستي

قدمت وزارة التربية والتعليم السعودية خدمة إنشاء حسابات جديدة للطلاب على منصة مدرستي التعليمية لتمكين الطلاب من الاستفادة من خدمات المنصة، وفيما يلي الخطوات اللازمة لذلك

اذهب إلى صفحة العودة إلى المدرسة مباشرة. انقر على أيقونة “تسجيل جديد”. أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم الجوال والهوية الوطنية أو رقم الإقامة. أدخل رمز التحقق. انتظر حتى تكتمل عملية التحقق وتأكيد الحساب.



منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب

يمكن للطلاب والمعلمين تسجيل الدخول باستخدام الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة “مدرستي”.

اختر علامة التبويب لتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أدخل اسم المستخدم، ثم انقر فوق “التالي”.

أدخل كلمة المرور لحساب مدرستي.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

بينما يمكن تسجيل الدخول إلى المنصة من قبل قائد المدرسة من خلال حساب نور كالتالي انتقل إلى المنصة عبر الرابط المباشر “من هنا”. انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول في حساب Noor Administrators. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب نظام نور. أدخل رمز التحقق ثم انقر فوق “تسجيل الدخول”.



منصة مدرستي تحرير البيانات الشخصية

يمكن تعديل البيانات الشخصية على منصة مدرستي من خلال أيقونة School Leader باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

انقر على أيقونة School Leader.

اختر “تعديل البيانات” من الخيارات المتاحة.

ظهور معلومات الاتصال والصورة الشخصية.

قم بإجراء التعديلات المطلوبة على البيانات.

يجب الحرص على إدخال البيانات الصحيحة لضمان التواصل الفعال بين موظفي المدرسة وللحصول على تحديثات النظام.

رابط منصة مدرستي

يمكنك الذهاب إلى منصة مدرستي مباشرة من خلال الرابط، ثم تسجيل الدخول إلى المنصة بالطريقة المناسبة للاستفادة من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم على المنصة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على منصة مدرستي الواجبات المدرسية 1444 ، منصة مدرستي تحرير البيانات الشخصية ، منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب ، منصة مدرستي Homework 1444 .