منصة مدرستي الواجبات المنشورة 1444 ، قد تسائل الكثير من الطلاب والطالبات المستخدمين لمنصة مدرستي حول التعرف أبرز الميزات التي توفرها والتي يتم من خلالها حل الواجبات المنشورة المدرسية 1444 ، حيث ان المنصة من الامور المهمة داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي .

منصة التعلم عن بعد في مدرستي

منصة مدرستي هي بيئة افتراضية تعليمية وبوابة إلكترونية تم تنفيذها كنظام أساسي في التدريس والتعلم في جميع مدارس المملكة العربية السعودية وفقًا للقرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، وقد تم تنفيذ نظامها نفذت منذ بداية العام الدراسي 2022 م للفصل الدراسي الأول، والسبب كان السبب الأول وراء اتباع نهج أساسي في التعليم عن بعد هو انتشار فيروس كورونا كوفيد -19 مع توسع في جميع أنحاء المملكة و العالم كله، وكان الحل الأنسب في المملكة حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين، وتشمل هذه المنصة التعليمية جميع الأنشطة الأكاديمية المعروفة سواء في الفصل مثل شرح المعلم أو خارج الفصل مثل كأنشطة الفصل.

منصة مدرستي نشرت الواجب المنزلي 1444

الواجبات المنشورة هي واجبات مدرسية ينشرها المعلمون على النظام التعليمي للطلاب والطالبات، بهدف حلها وتحميلها من خلال الحساب الشخصي لكل طالب، ثم يقوم المعلم بتصحيحها ومن خلالها يقيم الطالب ويضع علاماته فيها. ملفه، وباتباع الخطوات التالية يمكنك الدخول في المهام المنشورة

الدخول المباشر إلى منصتي التعليمية “”.

انقر على دوراتي من القائمة.

اختر موضوع الدراسة المطلوب لحل الواجب البيتي.

انقر فوق رمز الواجب من القائمة.

انقر فوق أيقونة المهام المنشورة.

القيام بالمهام وإنجازها وتقديمها.

تجنب إدخال حقل واجبات جدول المدرسة أو المهام خارج الجدول، لأن واجبات الطلاب هي الواجبات المنشورة فقط.

منصة مدرستي تحل الواجبات المنزلية 1444

بعد أن يتمكن الطلاب من الوصول إلى قائمة المهام المنشورة واختيار الفصل والمواد التعليمية، يمكن حل الواجب المنزلي باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى منصة “My School” وقم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر على أيقونة المهام من القائمة.

حدد الموضوع.

حدد مربع الواجبات المنشورة.

انقر على رابط الواجب المنزلي الذي تريد حله.

أجب عن جميع الأسئلة مباشرة عبر الإنترنت، أو قم بتنزيل ملف المهمة على جهاز كمبيوتر ثم قم بحلها ثم انشرها على المنصة مرة أخرى.

كيفية تحميل الواجبات على منصة مدرستي 1444

إذا قام الطالب بحل الواجب المنزلي عن طريق تنزيله على الكمبيوتر بدلاً من حله عبر الإنترنت على المنصة، فيجب عليه هنا تعلم كيفية تحميل الواجب مرة أخرى على النظام الأساسي لمدرستي بحيث يكون مرئيًا للمعلم، وذلك باتباع الخطوات التالية يمكن للطالب تحميل الواجب البيتي والخطوات هي

بعد الانتهاء من جميع أسئلة الواجب المنزلي، يقوم الطالب بتحويل ملف الواجب إلى ملف مضغوط بحيث يصبح بتنسيق pdf أو zip.

قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى منصة “My School” وقم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

حدد حقل المهام في القائمة الرئيسية بأعلى الصفحة.

انقر فوق أيقونة المهام المنشورة ثم اختر المادة الدراسية التي تريد تحميل الواجب عليها.

انقر على رابط الواجب المنزلي الذي تريد تحميل الحل.

انقر فوق مربع واجب الواجب المنزلي، وستظهر قائمة تحتوي على آخر تاريخ لإكمال الواجب ودرجته وحقل لتحميل الملف.

حدد مربع تحميل الملف، ثم اختر ملف المهمة من الكمبيوتر.

انقر فوق “موافق” وقم بتحميل الملف.

النقر على أيقونة حفظ لحفظ الملف، ثم النقر على كلمة “مرئي” لإظهار الواجب للمعلم.

تعرف على حالة الواجب المنزلي على المنصة

بعد أن ينهي الطالب واجباته ويحمله على منصة مدرستي يريد معرفة حالة واجبه المنزلي، ويمكنه من معرفة حالة واجبه من خلال الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب على منصة “مدرستي”.

اختر مجموعة الكلمات وانقر عليها من القائمة الرئيسية.

افتح قائمة إحصائيات الإنجاز.

انقر فوق مربع خيار المهمة، حتى ترى كل عملك.

انقر فوق حقل العمل الذي تريد معرفة حالته.

من هنا يستطيع الطالب التعرف على حالة واجبه البيتي، أو إكمال واجبه إذا لم يكمل حله.

كيف أقوم بتصحيح واجب على النظام الأساسي لمدرستي

يمكن لجميع الطلاب والطالبات على منصتي التعليمية التعرف على الإجابات الصحيحة للواجب المنزلي فور الانتهاء من واجباتهم المنزلية عبر الإنترنت عبر المنصة، حيث تم استلام جميع أسئلة الواجب المنزلي من خلال الكتاب المدرسي أو بنك الأسئلة التابع لوزارة التربية والتعليم و تم العثور على إجاباتهم في هذه المصادر، ومن الجدير بالذكر أنه بعد انتهاء الطالب من حل جميع واجباته، يقوم المعلم بتصحيحها فورًا، ثم تظهر درجات الطالب على الموقع وسيتم معرفة تقييمه.

خطوات تعديل الواجب في النظام الأساسي لمدرستي 1444

بعد الانتهاء من الواجب البيتي يستطيع الطالب ته وتعديله مرة أخرى، ويمكن للمدرس تصحيح الواجب البيتي باتباع الخطوات التالية

افتح رابط منصتي التعليمية “”.

تسجيل دخول الطالب من حساب Microsoft.

أدخل جميع معلومات تسجيل الدخول.

حدد حقل الدورات وانقر على المادة التعليمية التي تريد تعديل مهمتها.

يقوم الطالب بتعديل الواجب بشرط أن يكون التعديل قبل أن يصحح المعلم الواجب.

انقر فوق مربع إرسال بحيث يكون الواجب مرئيًا للمعلم.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على منصة مدرستي الواجبات المنشورة 1444 ، و خطوات تعديل الواجب في النظام الأساسي لمدرستي 1444 ، و كيفية تحميل الواجبات على منصة مدرستي 1444 .