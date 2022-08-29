منصة مدرستي تحضير الدروس للمعلمين 1444 عبر schools.madrasati.sa، تعد منصة مدرتس من أبرز المنصات التعليمية الإلكترونية التابعة الى وزارة التعليم في المملكة السعودية ، كما تعمل هذه المنصة على تطرية النظام التعليمي وفق رؤية 2030 السعودية، تعتبر المنصة هِيْ الوسيلة المباشرة لربط الطالب والمعلم كما وتتيح عملية تحضير الدروس للمعلمين داخل منصة مدرستي.

خطوات لإعداد المعلمين للدروس من خلال منصة مدرستي

دخول الموقع “madrasati.sa.schoolsمن حساب المعلم.

انقر فوق قائمة “جدول” فِيْ الصفحة الرئيسية.

حدد الدرس الذي سيتم تدريسه.

انقر فوق تكوين الدرس الآن.

الالتزام بالوقت المحدد لدخول المنصة.

حدد مسار الدرس.

اختر نوع الدرس، ثم انقر فوق “التالي”.

يضاف الإثراء إلى الدرس بالنقر فوق إثراء.

اكتب الاسم والنوع والارتباط الخاص بالإثراء، ثم انقر فوق حفظ.

انقر فوق حفظ ثم خروج.

خطوات تحضير درس غير افتراضي للمعلمين على المنصة

أدخل الرَابِطْ الرسمي لمنصة مدرستي.

ثم أدخل جدول الدورة.

اختر الفئة المطلوبة من الجدول.

انقر فوق إنشاء الدرس الآن.

اختر الدورة والفصل الدراسي.

حدد الدرس المطلوب.

لم يتم تحديد نوع الدرس مسبقًا.

النقر فوق حفظ والتالي.

يتم كتابة ملاحظات الطالب فِيْ الحقل المخصص لتعليمات المعلم.

منصة مدرستي

هِيْ منصة تعليمية أطلقتها وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، خلال جائحة كورونا، لتسهِيْل استمرار العملية التعليمية للطلاب والمعلمين، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس حفاظا على سلامة الجميع من الإصابة. ومن اهم الخدمات التي قدمتها المنصة اثناء انتشار الوباء ومازالت توفر التواصل بين المعلمين والطلاب وكذلك أولياء الأمور لمتابعة الدروس وإضافة المهام اليومية ومتابعة حَلْها وإعلان النتائج الشهرية والفصلية للطلاب.، ويتابع أولياء الأمور المستوى التعليمي لأطفالهم من خلال التواصل مع المعلمين على أساس منتظم.

يمكن تحضير الدروس للمعلمين عبر schools.madrasati.sa، ويعد التحضير من الأمور الهامة جدا، حيث يقوم الكثير من المدراء بالقيام بمتابعة تحضيرات المعلمين من خلال المنصة، يدل على اهتمام المعلم بالعملية التعليمية.