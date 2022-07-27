منصة مدرستي تسجيل الخروج 1444، سبب المشكلة وحلها ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب واولياء الأمور من الواطنين والمقيمين حول التعرف على منصة مدرستي تسجيل الخروج 1444، سبب المشكلة وحلها ، وهو من أهم الامور التي تسائل عنها الكثير داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

منصة مدرستي التعليمية التفاعلية

تعتمد العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية على منصة مدرستي خلال الفترة الحالية ليتمكن الطلاب من متابعة دراستهم بشكل كلي أو جزئي عن بعد حتى نهاية جائحة كورونا، وتحتوي هذه المنصة على الأدوات والعناصر التعليمية المتنوعة التي يستخدمها الطلاب والعناصر التعليمية. يحتاج الطلاب، بما في ذلك اختبار التقييم وأعضاء هيئة التدريس، إلى أدوات تفاعلية للمعلمين والطلاب للتواصل مع بعضهم البعض من أجل طرح الأسئلة والاستفسارات التي يجب فهمها في الدورات التدريبية.

منصة مدرستي الخروج 1444

يمكن للطالب تسجيل الخروج من منصة My School على النحو التالي

اذهب إلى الصفحة الرئيسية لحساب مدرستي.

اضغط على أيقونة الطالب في أعلى القائمة الرئيسية.

انقر فوق أيقونة تسجيل الخروج من مدرستي.

مشكلة الخروج من منصة مدرستي

يتعرض العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية لمشكلة تكمن في عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى حساباتهم على المنصة مع ظهور رسالة تحدد الحساب الذي يريدون تسجيل الخروج منه، وإليك بعض التفاصيل حول هذه المشكلة .

سبب مشكلة تسجيل الخروج هو منصة مدرستي

لا يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى حسابه على منصة مدرستي إلا في الأوقات التي تحددها وزارة التربية والتعليم، وإذا حاول الطالب تسجيل الدخول في الوقت المحدد مع ظهور رسالة تطلب الخروج من الحساب السابق ؛ يعود سبب هذه المشكلة إلى خطأ في بيانات المتصفح، ويمكن حل المشكلة باستخدام متصفح جديد أو حذف بيانات المتصفح نفسه.

حل مشكلة تسجيل الخروج من منصة مدرستي 1444

يأتي عام 1444 هـ باتباع الآتي

قم بتشغيل متصفح الإنترنت.

انتقل إلى قائمة محفوظات البحث.

انقر فوق خيار مسح بيانات المتصفح.

انقر فوق خيار الحذف المتقدم.

حدد جميع خيارات البيانات.

حدد الفترة الزمنية من القائمة المنسدلة.

انقر فوق زر البحث عند الانتهاء.

العودة إلى مدرستي وتسجيل الدخول.

كيفية تفعيل مدرستي من خلال ثقتنا 1444

يمكن للطالب تفعيل مدرستي من خلال ثقتنا عام 1444 هـ على النحو التالي

قم بتنزيل ثقتنا على الهاتف المحمول “” مباشرة.

قم بتشغيل التطبيق، ثم قم بتسجيل الدخول.

انقر فوق الخدمات من الشريط السفلي.

انقر فوق My School Data Service.

حدد الطالب من القائمة.

انقر فوق إرسال للحصول على كلمة المرور.

كيفية إنشاء حساب على منصة مدرستي دون الوثوق بنا 1444

يمكن إنشاء حساب جديد في مدرستي عام 1444 هـ بدون إذن منا كالتالي

قم بزيارة موقع “العودة إلى المدرسة”.

انقر فوق التسجيل من الشريط العلوي.

اكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

أدخل رقم الهاتف المحمول، ثم تحقق.

انقر فوق تحقق وأدخل الرمز.

انقر فوق أيقونة التحقق لإنشاء الحساب.

منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب 1444

يجب على الطلاب التسجيل في منصة مدرستي التعليمية حتى يتمكنوا من متابعة الدراسة عن بعد وفق خطة وزارة التربية والتعليم السعودية، وفيما يلي خطوات التسجيل في مدرستي عام 1444 هـ.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1444

يتم تسجيل الطلاب في مدرستي على النحو التالي

الذهاب إلى مدرستي مباشرة.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب طالب Microsoft.

اكتب اسم المستخدم، ثم انقر فوق “التالي”.

أدخل كلمة المرور، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

شاهد دروس منصة مدرستي Microsoft Teams 1444

يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية لاستخدام Microsoft Teams

اذهب إلى مدرستي “” مباشرة.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول للطلاب.

اتبع التعليمات حتى نهاية تسجيل الدخول.

انقر فوق My Table من القائمة اليمنى.

انقر فوق الدرس من الجدول.

انقر على رابط الدرس.

اختر الاستمرار من خلال المتصفح.

انقر فوق أيقونة الانضمام الآن.

اتصل بالدعم الفني لمنصة مدرستي

يمكن لمستخدمي منصة مدرستي التواصل مع فريق الدعم الفني للمنصة باتباع ما يلي

قم بزيارة منصة “العودة إلى المدرسة”.

انقر فوق الدعم الفني من الشريط العلوي.

انقر فوق أيقونة الإضافة.

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة، ثم اكتب رقم الهاتف المحمول.

قم بإجراء التحقق ثم انقر فوق التالي.

اتبع التعليمات وأدخل بيانات الدعم.

قم بتحميل المرفقات عند الحاجة.

انقر فوق إرسال بعد التحقق.

منصة مدرستي الجديدة تربط school.madrasati.sa

يمكننا الذهاب إلى منصة مدرستي عبر الرابط مباشرة، حتى يتمكن الطالب من تسجيل الدخول، ثم متابعة الدراسة ومشاهدة المحاضرات في نظام التعليم عن بعد.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف منصة مدرستي تسجيل الخروج 1444، سبب المشكلة وحلها ، و كيفية إنشاء حساب على منصة مدرستي دون الوثوق بنا 1444 ، و سبب مشكلة تسجيل الخروج في منصة مدرستي .