منصة مدرستي تسجيل الدخول لمدارس المملكة madrasati

منصة مدرستي تسجيل الدخول ، منصة مدرستي هي إحدى المنصات التعليمية الإلكترونية المهمة في المملكة العربية السعودية. تم إطلاقه من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ليصبح أحد المنصات البديلة للتعليم وجهاً لوجه في المدارس ، حيث يحتوي على العديد من الخدمات التعليمية الهامة التي يحتاجها العديد من الطلاب. والمعلمين ، كما يمكن من خلال المنصة للطالب حضور دروس افتراضية ، وإنهاء الواجبات المنوطة به ، وتقديمها إلى المعلم للمراجعة الإلكترونية السريعة ، ويمكن لكل طالب تحميل جميع الدورات التعليمية على جميع المستويات الأكاديمية ، وتحميلها جدول الدراسة ، وإجراء جميع الاختبارات المدرسية ، والاستفادة من الوسائل التعليمية الأخرى مثل الألعاب التعليمية ، واستخدام بنك الأسئلة ، والإثراء ، ونتائج الاستعلام ، وما إلى ذلك ، وسنوفر لك رابطًا لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

منصة مدرستي تسجيل الدخول إنشاء حساب

من خلال خطوات سهلة ، يمكن لكل طالب إنشاء حسابه الخاص على منصة My School of Education ، للاستفادة من جميع الخدمات التعليمية التي توفرها المنصة. يتم تسجيل الدخول لإنشاء الحساب باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي على الإنترنت: تسجيل الدخول.

انقر على أيقونة العودة إلى المدرسة من الخيارات المتاحة في الصفحة الرئيسية.

حدد علامة التبويب تحديد (تسجيل جديد).

تتطلب منك المنصة إدخال رقم الهوية للطلاب السعوديين أو رقم الإقامة للوافدين.

تسجيل رقم الهاتف المحمول لكل مستخدم.

انقر فوق علامة التبويب (لست روبوتًا) حتى يتم التحقق من كل مستخدم.

اضغط على علامة التبويب فحص.

سيتم التحقق من بيانات المستخدم.

انقر فوق تأكيد الحساب وتفعيل.

دخول مدرستي

تتمثل إحدى الخطوات الأولى التي يجب على كل طالب أو معلم أو ولي أمر اتخاذها ، للاستفادة من خدمات النظام الأساسي لمدرستي ، في تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على المنصة ، ويتم تسجيل دخول مدرستي: