منصة مدرستي جدول الحصص 1444 ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب وأولياء الامور حول التعرف على طريقة دخول منصة مدرستي والحصول على جدول الحصص الخاص بهم ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب والطالبات حولها داخل المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى أن توفر جدول الحصص يهيئ الطلاب الى الدراسة والتحضير المنزلي بنسبة كبيرة ، وتعد منصة مدرستي من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، تابعوا معنا .

منصة مدرستي

أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، والتي تضم العديد من العناصر التعليمية المتقدمة التي تم إعدادها على أعلى مستوى، لخدمة الطلاب والمعلمين من خلال الخدمات التعليمية المختلفة، وكذلك لمتابعة الدراسة عن بعد، كما توفر عدد من الخدمات للإداريين وأولياء الأمور، حيث يمكن لأولياء الأمور من خلالها مراقبة أداء الأبناء، كما يوفر أدوات وأساليب تعليمية متطورة تهدف إلى رفع مستوى التعليم في المملكة.

جدول الفصل الدراسي لمنصة مدرستي 1444

أدخلت وزارة التربية والتعليم السعودية جدول الحصص الجديد للعام الدراسي 1444 لجميع المراحل التعليمية من خلال منصة مدرستي، وأوضحت أن نظام هذه السنة الدراسية سيكون لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، وسيبدأ اليوم الدراسي في التاسعة صباحًا، أما بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية، فسيتبعون نظام التعلم عبر الإنترنت. بعد أن يبدأ اليوم الدراسي في الساعة 300 مساءً، يمكن لجميع الطلاب الاستفسار بسهولة عن جداول دروسهم من خلال منصة مدرستي.

كيفية الاستفسار عن جدول الحصص منصة مدرستي 1444

توفر وزارة التربية والتعليم السعودية أساليب متطورة وحديثة من خلال منصة مدرستي للتعلم عن بعد يمكن الاستفادة منها بشكل كبير، ومن بين الخدمات المتوفرة عليها القدرة على الاستعلام عن جدول الحصص بسهولة ومن خلال عدة خطوات فقط على النحو التالي

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “مدرستي”.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft Office.

أدخل البريد الإلكتروني للطالب، وانقر فوق الخيار التالي.

أدخل كلمة المرور، انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

انتقل إلى الجدول الزمني الخاص بي للدخول إلى النظام، وسيظهر جدول الفصل الدراسي للطالب.

اختر دورة من قائمة الجداول المتاحة.

مواعيد الحصص للمدرسة الابتدائية 1444

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نظام الدراسة للمرحلة الابتدائية سيكون عن بعد، ويبدأ اليوم الدراسي الساعة الثالثة عصرا، على أن يكون اليوم الدراسي 6 دروس متتالية، ومدة الجلسة الواحدة نصف ساعة، ويتم الفصل بين الدرسين الأول والثاني، وبين الدرسين الرابع والخامس، والجلسة الخامسة والسادسة 10 دقائق، وتنتهي اليوم عند السادسة والنصف مساءً، وفيما يلي سنعرض لكم جدولاً زمنياً دقيقاً للفصول.

عدد الدروس في جدول المدرسة الابتدائية 1444

بالتزامن مع بداية العام الدراسي 1444، استحدثت وزارة التربية والتعليم السعودية حصة الحصص لطلبة المرحلة الابتدائية 1444 لطلبة مدارس التعليم العام، وطلبة مدارس تحفيظ القرآن الكريم.

خطة توزيع الفصل للعام الدراسي 1444

أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية عدة تعديلات على المناهج الدراسية للعام الدراسي 1444، كما تم إجراء تعديلات على الحصص لجميع المستويات التعليمية تبعاً لذلك. فيما يلي نعرض لكم توزيع الحصص والمناهج للمراحل التعليمية الثلاث

توزيع فصول المرحلة الابتدائية

تم تقسيم العام الدراسي الجديد إلى 3 فصول دراسية، وبلغ عدد الدروس لكل فصل 183 درسًا، بالإضافة إلى 15 جلسة نشاط. وبذلك يكون إجمالي عدد الدروس للفصل 198 درسًا، كما تم إضافة مقررات المرحلة الابتدائية على النحو التالي

تمت إضافة اللغة الإنجليزية ابتداء من الصف الأول الابتدائي.

تم إضافة موضوع حفظ القرآن في مدرستي لجميع المراحل الابتدائية.

تمت إضافة مادة التربية البدنية لجميع الصفوف.

تم إضافة موضوع المهارات الحياتية والأسرية لجميع الصفوف.

تمت إضافة مادة المهارات الرقمية من الصف الرابع إلى الصف السادس.

أصبح عدد المواد الدراسية المقررة لكل صف من درجات المرحلة الابتدائية وفق الجدول التالي

فصل عدد المواد الصف الاول 9 عناصر الصف الثاني 9 عناصر الصف الثالث 9 عناصر الصف الرابع 11 قطعة الصف الخامس 11 قطعة الصف السادس 11 قطعة

توزيع الصفوف في المرحلة الإعدادية

تم تعديل مقررات وفصول المرحلة المتوسطة، على أن تتكون السنة الدراسية الواحدة من 3 فصول دراسية، وإجمالي عدد الفصول المقررة لكل فصل دراسي 105، مقسمة إلى 102 فصلاً و 3 فصول نشاط، ويتوزع نصاب الفصل. أكثر من 13 أسبوعًا، وتمت إضافة الدورات. دورات المرحلة المتوسطة هي كما يلي

تمت إضافة مادة اللغة الإنجليزية إلى جميع فصول المدارس المتوسطة.

تم إضافة مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس إلى جميع الصفوف المتوسطة.

تمت إضافة التفكير النقدي إلى الصف الثالث من المرحلة المتوسطة.

تم إضافة موضوع حفظ القرآن في مدرستي لجميع الصفوف المتوسطة.

تمت إضافة موضوع المهارات الحياتية لجميع الصفوف المتوسطة.

وبذلك أصبح عدد المواد المقررة لكل درجة من المرحلة المتوسطة على النحو التالي

فصل عدد المواد الأوسط أولا 11 قطعة الثانية الوسطى 11 قطعة الثلث الأوسط 12 قطعة

توزيع فصول الثانوية العامة

تم تقسيم العام الدراسي الثانوي إلى 3 فصول دراسية، يتكون كل فصل منها من 32 درسًا موزعة على 13 أسبوعًا. المناهج الجديدة لجميع مراحل الثانوية العامة هي كما يلي

مادة التفكير النقدي.

حفظ القرآن في مدرستي.

يكون عدد المواد المقرر دراستها وإتمامها خلال فصول هذا العام الأكاديمي 1444 لجميع طلاب المرحلة الثانوية كما يلي

فصل عدد المواد أول ثانوي 7 عناصر الثانوية الثانوية 8 عناصر الثالث الثانوي 8 عناصر

الخطة الدراسية المطورة وتوزيع الصفوف 1444 pdf

قدمت وزارة التربية والتعليم السعودية دليلاً شاملاً لجميع التغييرات التي تم إجراؤها على الخطة الدراسية، يمكن من خلاله التعرف على التوزيع الجديد للفصول للعام الدراسي 1444، ويمكن تحميل الدليل بصيغة pdf. مباشرة “”.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على منصة مدرستي جدول الحصص 1444 ، و الخطة الدراسية المطورة وتوزيع الصفوف 1444 pdf ، و كيفية الاستفسار عن جدول الحصص منصة مدرستي 1444 ، و خطة توزيع الفصل للعام الدراسي 1444 .