منصة مدرستي رابط الدخول madrasati sa المباشر للطلاب والكادر التعليمي 1444 ،تعتبر من أهم المنصات التعليمية التي طورتها وزارة التربية والتعليم وذلك بهدف الحفاظ على سير العملية التعليمية والمتابعة لعدد من الكشوفات الخاصة بالمعلمين ،بالإضافة الى سهولة تواصل المعلم مع طلبته لتنفيذ التكليفات المنزلية كذلك تقديم الاختبارات الإلكترونية بشكل سهل من البيت.

رابط الدخول المباشر إلى منصة مدرستي

منصة مدرستي هِيْ البديل المثالي للالتحاق بالمدارس فِيْ ظل تفشي وباء كورونا، حيث يتم إجراء الدراسة عبر منصة مدرستي للتعلم عن بعد بطريقة آمنة لجميع الطلاب للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم. خلال العام الدراسي الماضي، تم إجراء أكثر من خمسة مليارات زيارة.

تم اعتماد منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني عن بعد من قبل المدارس الحكومية والخاصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تحتوي منصة المدرسة على محتوى تعليمي يتكون من مواد إثراء وأسئلة تعليمية وطرق تعليمية وإعلانات. يتم توفِيْر أدوات Microsoft التعليمية مجانًا لأكثر من خمسة ملايين طالب وما يقرب من نصف مليون معلم وقائد.

تعتبر عملية التعلم عن بعد مفهُوماً جديداً للعملية التعليمية، حيث تعمل على تنمية مهارات الاكتفاء الذاتي للطلاب، وكذلك اكتساب أكبر عدد ممكن من المهارات والإنجازات التعليمية. يمكن للراغبين فِيْ الدخول إلى الصفحة الرئيسية القيام بذلك من خلال منصة مدرستي، رَابِطْ الدخول الرسمي التالي

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي (madrasati.sa.schools).

رابط الدخل لمنصة مدرستي 2022

حسب الجدول الزمني أو التقويم الأكاديمي الجديد لعام 1444 الصادر عن وزارة التربية والتعليم فِيْ العام، بدأ الفصل الدراسي الأول من يوم الأحد 1 صفر عام 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م، وأكدت الوزارة رفعه. استعداد جميع المدارس لاستقبال الطلاب من كل مكان لإثراء العملية التعليمية على جميع المستويات التعليمية.

بالإضافة إلى العمل على تحقيق مؤشرات إيجابية لخدمة الطلاب والطالبات، أكد معالي وزير التربية والتعليم على أهمية الشراكة بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة من أجل الانتظام والتطور. نجاح العملية التعليمية فِيْ بداية العام الدراسي الجديد، أوضح أن للأسرة دور فعال مع المدرسة فِيْ نجاح النظام العام.

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً عاجلاً لكافة الإدارات التربوية المتعلقة بعملية تحضير الدرس، حيث تم التأكيد على أنه يمكن للمعلمين إعداد الدروس إلكترونياً من خلال منصة مدرستي كبديل للإعداد الكتابي أو الورقي، وأكدت الوزارة للمديرين و على مشرفِيْ المدارس ضرورة متابعة تنفِيْذ القرار الجديد.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي 1444

تتيح منصة مدرستي إمكانية إنشاء حساب جديد لطالب جديد، والدخول إلى المنصة الإلكترونية لمدرستي، وزارة التربية والتعليم، ثم الضغط على أيقونة العودة إلى الفصل وإدخال أيقونة التسجيل، ثم تسجيل جديد، وتعبئة المعلومات الأساسية للطالب عن طريق كتابة السجل المدني للطالب الجديد وجوال المعلم، ثم استكَمْال باقي الخطوات الموضحة فِيْ الفِيْديو التالي

كيفية إنشاء نشاط على منصة مدرستي

يمكن للمدرس إنشاء الأنشطة المدرسية عن طريق الدخول إلى منصة مدرستي والنقر على الأنشطة التعليمية من القائمة الرئيسية، ثم من صفحة إدارة الأنشطة، انقر فوق “إضافة نشاط”، ويجب عليك أولاً ضبط إعدادات الأنشطة من حساب القائد، ثم املأ البيانات اللازمة وانقر على أيقونة “حفظ”.

لكي يتمكن الطلاب من حَلْ النشاط، يجب إرسال واجباتهم المدرسية إليهم، ويتم إرسالها بثلاث طرق، وهِيْ (أثناء إعداد جدول الدرس – أثناء إعداد الدروس الإضافِيْة – خارج نطاق الدروس باعتبارها تم إرسال النشاط عبر رمز إرسال النشاط).

إثبات حضور الدرس على منصة مدرستي 1444

أوضحت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أنه يجب على الطلاب التصديق على الحضور على المنصة وليس فقط مع المعلم، حيث يتم احتساب الحضور مع المعلم عند دخول برنامج التايمز مباشرة، ولكن من الطريق الصحيح. يمكن التعرف على حضور الدرس من خلال النقاط التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للطالب.

انقر فوق My Table فِيْ القائمة الجانبية.

اضغط على اسم الدرس.

انقر فوق حضور بجوار الدرس الذي سيتم نقله إلى Teams.

Después de seguir los pasos para comprobar la asistencia a la lección en la plataforma de mi oscula, que se muestran en los puntos altos, el estudiante iniciará sesión en la lechon y la asistencia y el estudiante será registrado en los informes de asistencia y ausencia de المدرسة. .

منصة مدرستي تختبر مهاراتي 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق اختبارات مهاراتي لطلبة مراحَلْ التعليم العام، من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي فِيْ العام المشترك، من الأحد إلى الخميس.

حيث تستمر الاختبارات لمدة خمسة أيام من خلال منصة الاختبارات الإلكترونية المدرسية أو نظام الاختبارات المركزي، وتطبق الاختبارات فِيْ المواد الأساسية التالية (العربية – الرياضيات – العلوم – اللغة الإنجليزية).

كيفِيْة تسجيل الدخول إلى منصة الامتحانات الخاصة بمدرستي

يرجى تسجيل الدخول إلى منصة الاختبار المركزية، My Test School، باتباع الرَابِطْ الرسمي المرفق، ثم النقر فوق الاختبارات، ثم الاختبارات المركزية.

رابط الاختبار المباشر من منصة مدرستي

فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، أطلقت وزارة التربية والتعليم رَابِطْ نظام الامتحانات المركزي لتنفِيْذ الاختبارات الوزارية والدورية عبر المنصة الإلكترونية، حيث يتم تنفِيْذ اختبارات الدورة للاختبارات الصورية فقط من خلال منصتي. من الاختبار ضمن مهام الأداء للطلاب والطالبات، ويمكنك الحصول على رَابِطْ الدخول المباشر لنظام الامتحانات على منصة My School، ويمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع الرَابِطْ الرسمي المرفق أعلاه.

شرحت منصة مدرستي كيف يمكن للمدرس حذف درس بعد الانتهاء من إعداده. بعد تحضير الدرس بالطريقة المعتادة ثم حفظه، انتقل إلى جدول الدراسة، ثم حدد الدرس الذي تريد حذفه ثم انقر على أيقونة “حذف الدرس” من إدارة الفصل من خلال منصتي التعليمية.

منصة مدرستي تتحكم في الاستبيانات

هناك ضوابط للاختبارات القصيرة التي يتم تنفِيْذها على منصة مدرستي، الاختبارات التي يجب إكَمْالها وقبولها من قبل المعلمين والقادة، والضوابط الخاصة بالاختبارات القصيرة التي تعلن عنها وزارة التربية والتعليم خلال عام هِيْ كالتالي:

فِيْ كل فصل دراسي، يكَمْل الطالب فترتين تقويميتين. يجب على المعلم أن يضع مواعيد الامتحانات المعادة فِيْ خطته الإستراتيجية لتدريس المقرر، ولا تترك مواعيد الامتحانات للصدفة بل يتم تنفِيْذها بمنهجية تصاحب العمليات التدريسية للوحدات أو الفصول أو الموضوعات. مبرمجة لدراسة الدورة. يتم تنفِيْذ الاختبارات القصيرة من خلال منصة My School Test بالتنسيق مع قائد المدرسة. يجب إبلاغ الطلاب بمواعيد الامتحان فِيْ فترة مناسبة قبل التنفِيْذ. الاختبارات الفاصلة لها تاريخ محدد ينتهِيْ فِيْ نهاية كل فترة تقويمية. المعلم مسؤول عن مراقبة الدرجات فِيْ نظام نور المركزي وتخضع للة النهائية عند الضرورة. يتم الاحتفاظ بها فِيْ مكان آمن فِيْ المدرسة حتى امتحان الفصل الدراسي الأول من العام التالي لعام اقتراب تنفِيْذها.

الدخول إلى النظام الأساسي للمدرسة Microsoft Teams

يمكن لمعلمك تنشيط ميزة حذف رسائل الدردشة فِيْ Microsoft Teams عن طريق تسجيل الدخول إلى البرنامج وستظهر أيقونة الفريق أمامك.

ثم انقر على إدارة الفريق، ثم اختر الإعدادات وانقر على أيقونة أذونات الأعضاء، ثم حدد المربع المقابل لمنح الأعضاء خيار حذف مشاركاتهم. يمكن لأولئك الذين يرغبون فِيْ دخول الاختبارات القيام بذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي مع رَابِطْ الدخول المباشر المرفق.

رابط منصة مدرستي 1444 تسجيل

أطلقت وزارة التربية والتعليم محددات تطبيق الأدوات التعليمية إلكترونياً على منصة Mi Escuela التعليمية، حيث يوفر نظام إدارة التعلم Mi Escuela أدوات متعددة تساعد المستفِيْدين على تنفِيْذ التعلم الإلكتروني، وفقاً لما تعتمده الوزارة فِيْ وضعت الخطط الدراسية. للعام الدراسي الجديد 1444 هـ، وأوضحت مهام المعلم على منصة مدرستي على النحو التالي:

إنشاء مهام إلكترونية.

“المهام الأدائية” إنشاء الأنشطة التعليمية.

ضع جدول الامتحان.

التحضير للدرس.

منصة مدرستي رابط الدخول madrasati sa المباشر للطلاب والكادر التعليمي 1444 كما وساعدت الطلاب في التغلب على بعد المسافات والحفاظ على التعليم واستمراره في الظروف الطارئة كذلك الحصول على المصادر التعليمية المسموعة والمرئية والمكتوبة.