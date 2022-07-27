منصة مدرستي نظام نور 1444، شرح تسجيل دخول منصة مدرستي عبر نظام نور ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف على كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي عبر نظام نور ، وهو من أهم الامور التي تسائل المعلمين حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس في منصة مدرستي للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

منصة مدرستي نظام نور 1444

منصة مدرستي ونظام نور هما منصتان إلكترونيتان تابعتان لوزارة التربية والتعليم السعودية، وقد تم تأسيسهما مؤخرًا في المملكة العربية السعودية بعد أن عبر فيروس كورونا حدود المملكة وانتشر هناك ؛ وأدى ذلك إلى تعطيل الدراسة التقليدية في المدارس السعودية. ومن هنا لجأت حكومة المملكة إلى استخدام البدائل المطروحة وهي نظام التعلم عن بعد، ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، بل تم تحويل معظم المعاملات الحكومية إلى شكل رقمي إلكتروني. على سبيل المثال، تم إطلاقه – الذي نحن بصدد الحديث عنه – حتى يتمكن الآباء من تقديم أطفالهم في المدارس إلكترونيًا لتجنب الازدحام في مكاتب شؤون الطلاب.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر نور 1444

يمكن للوالدين الذين لديهم حساب في نظام نور الوصول إلى منصة مدرستي ومتابعة أنشطة أطفالهم من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى منصتي التعليمية “”.

اختيار “تسجيل الدخول بحساب نور الوالدين”

أدخل اسم مستخدم نظام نور.

أدخل كلمة المرور لنظام نور.

أدخل رمز التحقق.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

إنشاء حساب جديد لولي الأمر في نظام نور 1444

من الضروري أن يكون لأحد الوالدين حساب على نظام نور حتى يتمكن من الدخول إلى مدرستي كمنصة للآباء ومتابعة أنشطة أطفاله على المنصة ؛ لإنشاء الحساب يمكنك اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نظام نور الإلكتروني “”.

انقر على “رابط التسجيل لوالد جديد”.

أدخل رقم السجل المدني لولي الأمر.

اكتب اسم مستخدم جديد.

انقر فوق “التالي”.

انقر فوق “تسجيل طالب جديد”.

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة.

تحديد العلاقة بينه وبين الطالب.

أدخل تاريخ ميلاد الطالب.

انقر فوق “تدقيق”.

أدخل رقم هاتف ولي الأمر.

انقر فوق “حفظ”.

تسجيل الدخول للمعلم والطالب في منصة مدرستي 1444

يمكن للمدرسين والطلاب الوصول إلى منصة مدرستي باستخدام الطريقة التالية

اذهب إلى منصة مدرستي.

انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft لأعضاء هيئة التدريس والطلاب”.

أدخل اسم المستخدم.

انقر فوق “التالي”.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

تعليمات لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

نشرت وزارة التربية والتعليم السعودية بعض التعليمات لمستخدمي منصة مدرستي بخصوص تسجيل الدخول على النحو التالي

من الممكن الوصول إلى منصة مدرستي باستخدام كلمة مرور تطبيق توكلنا، للطلاب في المراحل المبكرة أو الإعدادية.

لا يمكن تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باستخدام كلمة مرور تطبيق توكلنا إذا قام مستخدم المنصة بتغيير كلمة المرور.

يمكن استعادة كلمة المرور مرة أخرى بواسطة Microsoft.

إذا كان المستخدم لا يتذكر كلمة المرور ولم يتم تسجيل هاتفه المحمول، فيمكنه الاتصال بقائد المدرسة لإعادة تعيينها.

إعادة تعيين كلمة المرور على منصة مدرستي

إذا لم يتذكر الطالب كلمة المرور الخاصة به على منصة مدرستي، فيمكنه إعادة تعيينها باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى منصة مدرستي.

انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft لأعضاء هيئة التدريس والطلاب”.

أدخل اسم المستخدم.

انقر فوق “التالي”.

انقر فوق “نسيت كلمة المرور الخاصة بي”.

أدخل اسم المستخدم.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق “التالي”.

تحديد طريقة استعادة كلمة المرور سواء عبر الهاتف المحمول.

سيتم إرسال رمز إلى رقم الهاتف المحمول، بعد إدخاله يمكن إنشاء كلمة مرور جديدة.

إعادة تعيين كلمة المرور في نظام نور

إذا لم يتذكر المستخدم أو الوصي كلمة المرور الخاصة به في نظام نور، فيمكنه إعادة تعيينها باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نظام نور الإلكتروني “”.

انقر فوق “هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم

أدخل رقم معرف المستخدم.

أدخل رمز التحقق المرئي.

انقر فوق “التالي”.

أدخل البريد الإلكتروني.

تصفح البريد الإلكتروني.

فتح الرسالة المرسلة من نظام نور.

انقر فوق “استعادة كلمة المرور”.

اكتب كلمة مرور جديدة ثم قم بتأكيدها.

انقر فوق “حفظ”.

التعلم عن بعد في منصة مدرستي

منصة مدرستي مجهزة لتكون منصة تعليمية شاملة. حيث سيتمكن الطلاب في المستويات التعليمية المختلفة من متابعة دروسهم التي سيقدمها أبرز المتخصصين في وزارة التربية والتعليم السعودية، وسيتمكن الطلاب من حل واجباتهم المدرسية من خلال المنصة وكذلك التواصل مع معلميهم من أجل اسأل أي استفسارات لذلك، فإن منصة مدرستي تفاعلية للغاية، وأيضًا يمكن إجراء اختبارات متنوعة عبر المنصة إذا استمر فيروس كورونا ويشكل تهديدًا لصحة الطلاب.

كيف أعرف صفي من خلال نظام نور

يمكن لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية التعرف على فصولهم إلكترونيًا من خلال نظام نور باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نظام نور الإلكتروني “”.

اكتب اسم المستخدم.

اكتب كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

اختر “استعلام عن الفصل أو المرحلة”.

اكتب البيانات المطلوبة.

انقر فوق “بحث”.

ثم ستظهر معلومات الفصل للطالب.

مدرستي نظام نور لينك school.madrasati.sa

يمكنك الذهاب إلى رابط منصة مدرستي لتسجيل الدخول من خلال نظام “نور” مباشرة، ثم اتباع خطوات تسجيل الدخول كما هو مذكور في الجزء العلوي من المقال.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على منصة مدرستي نظام نور 1444، شرح تسجيل دخول منصة مدرستي عبر نظام نور ، و مدرستي نظام نور لينك school.madrasati.sa ، و كيف أعرف صفي من خلال نظام نور ، التعلم عن بعد في منصة مدرستي .