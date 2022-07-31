منصة مسار للتقديم على الوَظْائِفْ التعليمية 1444 عبر موقع جدارة هنا التخصصات والشُروطْ

منصة مسار للتقدم للوَظْائِفْ التعليمية 1444، أعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة عن عدد كبير من الوَظْائِفْ التعليمية بنظام التوظيف الرسمي، ويكون الترشيح لهذه الوَظْائِفْ وفق اللائحة التنفِيْذية للموارد البشرية فِيْ الخدمة المدنية. التسجيل فِيْ الوَظْائِفْ التعليمية، ووَظْائِفْ وزارة التربية والتعليم متاحة من خلال برنامج جدارا لكلا الجنسين، ونشرت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة على موقعها الرسمي على تويتر التواريخ الرسمية للتقدم للوَظْائِفْ التعليمية من خلال نظام جدارا الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن القيادة الرشيدة داخل المملكة العربية السَعُودِيْة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية، لذلك فهِيْ مهتمة جدًا بتوفِيْر كافة الإمكانيات لتوفِيْر تعليم جيد، وأحد أهم مكونات التعليم الجيد. الانسان. العامل وهُو المعلم، لذلك فإن عملية اختيار المعلم تأخذ العديد من الخطوات والشُروطْ ليتم قبولها فِيْ الكلية.

منصة مسار للتقدم للوَظْائِفْ التعليمية 1444

منصة مسار للتسجيل فِيْ الوَظْائِفْ التعليمية. بالإضافة إلى رَابِطْ المنصة الإلكترونية مسار للتسجيل فِيْ وَظْائِفْ التعليم، فإنه يحتوي على عمليات بحث ممتازة. لمن يرغب فِيْ التقدم للوَظْائِفْ التعليمية من خلال رَابِطْ الجدارة 1444 وظيفة تعليمية، كَمْا زاد البحث عن التخصصات المطلوبة فِيْ الوَظْائِفْ التعليمية. وكذلك نظام التعاقد الخاص بوزارة التربية والتعليم فِيْ الوَظْائِفْ التدريسية وما هِيْ شُروطْ وَظْائِفْ وزارة التربية والتعليم فِيْ نظام المقاولات. كل هذا سنعرفه من خلال هذا المقال ومن خلال موقع ثقافني المتميز.

رَابِطْ منصة جدارا للعمل التربوي.

لكي يتمكن المتقدم من التسجيل فِيْ الوَظْائِفْ التعليمية عبر رَابِطْ جدارا، يجب اتباع الخطوات التالية –

الدخول فِيْ منصة تدليك النظام الإلكتروني لمزايا وَظْائِفْ التدريس.

أدخل اسم المستخدم أو كلمة المرور ورمز التحقق وانقر فوق تسجيل الدخول.

أو الدخول من خلال بوابة الوصول الوطنية الموحدة عن طريق إدخال رقم الهُوية الوطنية.

أدخل جميع بيانات السيرة الذاتية وقم بتحميل جميع المستندات المطلوبة.

تحتاج إلى تحديد الوظيفة حسب المؤهل والتخصص والنقر على أيقونة “تسجيل”.

شُروطْ شغل وَظْائِفْ وزارة التربية والتعليم فِيْ نظام التوظيف الرسمي

يجب أن يستوفِيْ المتقدم الشُروطْ والضوابط المطلوبة للوَظْائِفْ التعليمية. يجب أن يكون لديك على الأقل شهادة جامعية فِيْ مجال تخصصك. الوصول إلى المستوى والشُروطْ المهنية المطلوبة لممارسة مهنة التدريس. يجب على من حصل على اللقب من خارج المملكة أن يكون حاصلاً على الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

التخصصات المطلوبة للمناصب التدريسية

التخصصات المطلوبة فِيْ الوَظْائِفْ التربوية لمنصب المعلم الممارس هِيْ – (الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفِيْزياء، الكيمياء، علم الأحياء). وفرت وزارة التربية والتعليم 11547 وظيفة تعليمية من خلال نظام التعاقد الرسمي. الذي يتميز بالعديد من المزايا ويحصل على مزايا المعين من حيث الراتب والبدلات والمكافآت والإجازات.

رَابِطْ منصة جدارا للتقدم لوَظْائِفْ تعليمية

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