منصة مكاني و SMC يوقعان اتفاقية لبيع تذاكر المباريات والفعاليات

وقع مكاني و SMC اتفاقية لبيع تذاكر المباريات والفعاليات من خلال المنصة الإلكترونية التي تتعامل مع حجز وشراء تذاكر الأحداث ومباريات كرة القدم.

تم توقيع الاتفاقية من قبل مؤسسة البريد السعودي | تنهد. سعادة المهندس ريان الشريف نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية وخالد الخضير الرئيس التنفيذي للشركة نيابة عن شركة SMC.

بيع التذاكر الإلكترونية

تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم آلية ونشاط بيع التذاكر الإلكترونية لحضور مباريات كرة القدم السعودية، والفعاليات التي تقام في استاد جامعة الملك سعود الرياضي بالرياض (مرسول بارك)، وأي حدث رياضي آخر ينظمه المركز السعودي للسيارات، من خلال ” منصة مكاني الإلكترونية التابعة لمؤسسة البريد السعودي، تعد الاتفاقية امتداداً للعلاقة الإستراتيجية بين السبيل والجهات الخاصة، بهدف تحسين خدمة العملاء وتوسيع الخدمات اللوجستية، تماشياً مع استراتيجيات التحول السبيل ومبادراتها وخططها المستقبلية، من خلال قدراتها وكوادرها الوطنية.

خدمات مؤسسة البريد السعودي

الجدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي هي وسيلة لتقديم الخدمات اللوجستية البريدية من خلال نظام متعدد الشبكات، وتساهم في تمكين برامج الحكومة الإلكترونية، وتطوير معاملاتها وتطبيقات التجارة الإلكترونية وتسهيل تبادلها، من خلال شراكات مع القطاعين العام والخاص. مؤسسات القطاع، والعديد من المنتجات والخدمات من خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.