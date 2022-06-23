منصة منظرة home.moe.gov.om كيفية استعادة كلمة المرور عبر بوابة التعليم المدمج (1-4) ابتدائي

منصة home.moe.gov.om التي يدخلها الطلاب في المرحلة التعليمية المبكرة في سلطنة عمان ، من الصف الأول إلى الصف الرابع الابتدائي ، حيث يتعين عليهم الوصول إليها لمتابعة الدروس التعليمية إلكترونيًا وإنشاء حساب على لمتابعة تلك الدروس وأداء الواجب المنزلي ، حيث يبحث الطالب عن من فقد كلمة المرور تعرف على آلية إعادة إنشاء كلمة المرور الخاصة به مرة أخرى.

منصة Manzari home.moe.gov.om كيفية استعادة كلمة المرور من خلال بوابة التعليم المدمج (1-4) الابتدائية

يواصل طلاب التعليم الابتدائي في سلطنة عمان استخدام أحدث منصة لهم أطلقتها وزارة التربية والتعليم قبل نحو عامين ، ويتابع ولي الأمر صحة وسلامة دخول الطفل إلى المنصة بكلمة المرور التي أنشأها. بالنسبة له في التسجيل الأول ، بينما يعيد الطلاب الدخول إلى المنصة ونسيان كلمة المرور تسجيل الدخول ، والتي يستخدمها لمتابعة الدروس الإلكترونية ، والتي يتعين عليه متابعتها على مدار العام لتعظيم استخدام البيانات على المنصة ، الذي يتضمن العديد من المواد التعليمية.

محتويات منصة للطلاب من الأول إلى الرابع الابتدائي

تحتوي المنصة على مقاطع فيديو تعليمية تعلم الطفل أساسيات اللغتين العربية والإنجليزية.

كما يوجد تعليم أساسيات الرياضيات من خلال طريقة تعليمية شيقة تجذب الأطفال وتشجعهم على التعلم.

يتم التواصل عبر المنصة مع معلمي الفصل للتعلم الإلكتروني عن بعد خلال فترات الغياب القسري عن المدارس ، بسبب فيروس كورونا أو المرض.

يُسمح للطلاب في المرحلة التعليمية المبكرة بمواصلة التعلم والمتابعة من خلال منصة المناصرة حتى يتمكن الطفل من تعلم الأبجدية والعملية الحسابية المبسطة.

كيفية استعادة كلمة مرور الطالب على منصة Monzara

الدخول الى بوابة التعليم المدمج في سلطنة عمان. اختار تسجيل الدخول إلى المنصة. تم تحديد طريقة الدخول. يقوم بإنشاء حساب جديد على المنصة. يتم تسجيل جميع بيانات الطفل لحساب جديد.

كما يجب على الطالب الراغب في دخول المنصة التعليمية تحديث كلمة المرور التي كان يستخدمها سابقًا ، حيث يدخل ولي الأمر إلى المنصة التعليمية ويعيد التسجيل إلكترونيًا مرة أخرى لتحديث عملية الدخول ، والجدير بالذكر أن المنصة التعليمية لا تقتصر على استخدامه في اليوم الدراسي حيث تستفيد منه كذلك بالنسبة للطالب في المنزل ليواصل ارتباطه بالدراسة والتأكد من دخوله العام الدراسي الجديد بمعلومات كافية عن أساسيات اللغة والحساب وغيرها.