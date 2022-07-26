منصة نظام نور وآليات ضوابط النقل الخارجي للمعلمين ورَابِطْ نتائج حركة النقل الخارجي

تعتبر منصة نظام نور الإلكتروني من أهم وأفضل المنصات التعليمية، حيث أنه فِيْ هذه الأوقات تزداد عمليات البحث عن نتائج التحويل الخارجي للمدرسين، وسنشرح فِيْ المقال خطوات الاطلاع على نتائج التحويل وسنقوم بنشر البحث رَابِطْ على منصة نور. فتح آلاف المعلمين والمعلمين رَابِطْ نتائج حركة النقل الخارجي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة عن إمكانية استفسار جميع المعلمين عن نتائج حركة النقل الخارجي، والاستعداد للدراسة. فِيْ العام الدراسي الجديد 1443/1444 بهدف العمل على الراحة النفسية للمعلمين وتوفِيْر الوقت والجهد من الانتقال من محَلْ إقامتهم إلى مكان عملهم بالمدارس.

مَوعِد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي

كشفت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية عبر صفحتها على تويتر فِيْ خطاب وبيان يتضمن الإعلان عن مَوعِد الظهُور الرسمي لنتائج حركة النقل الخارجي، والذي سيكون من يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري. عام 2022 أي من تاريخ 24 ذو الحجة إلى 30 ذو الحجة 1443 وأكدت أنه يمكن لجميع المعلمين الاطلاع على النتائج من خلال منصة نظام نور والتي تعد من أهم المنصات التعليمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. شبه الجزيرة العربية. العربية التي تساعد فِيْ تنظيم النقل الداخلي والخارجي لجميع المعلمين المسجلين على المنصة، بالإضافة إلى توفِيْر مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية المهمة. .

شُروطْ وآليات وإجراءات ضوابط النقل الخارجي للمعلمين

من أهم الشُروطْ الواجب توافرها توجيه أصحاب الوَظْائِفْ إلى مواقع التدريب المقابلة من خلال مديرهم المباشر لتعميم إجراءات النقل والتأكد من سلامة البيانات.

وبالمثل، تنطبق جميع القوانين واللوائح على جميع الأشخاص الذين ينتهكون الإرشادات والضوابط المعمول بها.

كَمْا حذر من إمكانية إلغاء إجراءات نقل المعلم وبدء الإجراءات القانونية فِيْ حالة اكتشاف بيانات غير صحيحة.

أهم أهداف النقل الخارجي والداخلي للمعلمين

ومن الأهداف تحسين وضع كل من (المعلم والمعلم) من أجل تربيته وعمله فِيْ بيئة مناسبة له وقريبة من منزله. ومن أهم أهدافها تحقيق الاستقرار النفسي للمعلمين عند عملهم فِيْ أماكن قريبة من منازلهم. ومن أهدافها أيضًا العمل على رفع جودة العملية التعليمية من خلال راحة المعلمين، الأمر الذي ينعكس إيجابًا عليهم فِيْ عملهم، ويقدم لهم الأفضل.

كيفِيْة الرجوع إلى نتائج النقل الخارجي للماجستير والمعلمات