منظمة ألمانية التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030

أجرى ORF الألماني دراسة حول التحول في المملكة العربية السعودية منذ إعلان رؤية 2030 حتى الآن، قائلاً إن التغيير الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي قد انتشر في جميع أنحاء المملكة.

وقالت الدراسة إن التحول يكتسح المملكة في ظل برنامج رؤية 2030، وهي خطة إستراتيجية تم إطلاقها في عام 2016، ومنذ ذلك الحين تغير المشهد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويمكن القول إن هذا التغيير أثر خارج الدولة حيث حسنا. المملكة العربية السعودية نفسها، نظرًا لموقعها كقائد للعالم العربي والإسلامي.

وتابعت الدراسة تهدف الرؤية إلى تحقيق أهدافها من خلال البناء على ما تحدده من نقاط القوة في المملكة العربية السعودية

قيادة العالم العربي والاسلامي.

القدرة على الاستثمار.

الموقع الجغرافي الاستراتيجي.

تتضمن رؤية 2030 تغييرات اقتصادية واجتماعية وثقافية هائلة، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مسؤول عن صياغة وإنشاء آليات تنفيذ الخطة، والتي تشمل إعداد مواطنين قادرين على المنافسة عالمياً من خلال غرس القيم ومهارات التنمية والمعرفة. التعزيز. الأمر الذي يتطلب بدوره إصلاحًا شاملاً للنظام التعليمي وسوق العمل.

التحول الاقتصادي

تضع رؤية 2030 الاقتصاد السعودي في قلب أهدافها حيث تهدف إلى جعله أكثر إنتاجية وتنوعًا وتكاملًا، بما في ذلك الاستدامة المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعظيم القدرات الاستثمارية، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتعزيز المشاريع الخاصة، وهو تم بالفعل من خلال تشجيع القطاع الخاص على استغلال مجالات جديدة مثل التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية.

كما يشمل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية رأس المال البشري، وزيادة جاذبية التوظيف في القطاع الخاص، وتشجيع المواهب الأجنبية المؤهلة، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

التحول الاجتماعي والثقافي

تهدف رؤية 2030 إلى غرس قيم الاعتدال والتسامح وجعل المملكة أكثر توافقًا مع الحياة العصرية، ويشمل ذلك تحسين نوعية الحياة من خلال تطوير الفن والترفيه والرياضة، مما يحسن نمط حياة المواطنين والمقيمين. والزوار

بالإضافة إلى ما سبق، يتم أيضًا بناء هوية وطنية متميزة من خلال التركيز على التراث الوطني والفن والثقافة.

نجاح رؤية السعودية 2030

وقالت الدراسة إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تحقق نتائج جيدة بشكل استثنائي حيث تم تحقيقها في عدة مجالات، مشيرة إلى أنها على المسار الصحيح.

تشمل النجاحات الرئيسية زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة 122٪، وزيادة معدل ملكية المنازل للمواطنين إلى 60٪، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأسس إصلاحات السوق المالية و الهيكل القانوني الذي يتم إنشاؤه.