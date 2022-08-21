منظومة مشروع الرقم الوطني الليبي، يستفسر الكثير من المواطنين في ليبيا عن الرقم الوطني عبر منظومة المشروع الخاص بالرقم الوطني الليبي، هناك عدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمواطنين بشكل مجاني عبر شبكة الإنترنت حتى تسهل عليهم المعاملات التي تتم عن طريق الحكومة ومن تلك الخدمات التي يستعلم عنها المواطن الاستفسار عن الرقم الوطني وكيفية طباعة النموذج الخاص بجواز السفر وحجز المواعيد بشكل إلكتروني أو من خلال خدمة الرسائل النصية.

مشروع الرقم الوطني

يعتبر الرقم الوطني من أكثر المشاريع في ليبيا التي تتم بشكل إلكتروني وتعمل على تسهيل الخدمات للمواطنين والرقم الوطني ينظم عملية تيسير المؤسسات الحكومية ويسهل عمل الإجراءات الحكومية للأفراد وهو طلبات المواطنين وتتم معرفة فصيلة الدم والعنوان ورقم الرخصة الخاصة بكل مواطن وكذلك تاريخ الميلاد والإقامة والجنسية.

الاستعلام عن الرقم الوطني

يمكن للمواطن الليبي الذي يحمل البطاقة الاستعلام عن الرقم الوطني دون الحاجة إلى الوثائق والذهاب إلى وزارة الداخلية، حيث عملت وزارة الداخلية الليبية على تسهيل إجراءات الاستعلام عن الرقم الوطني وقدمت العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقلل الجهد للمواطنين، والاستعلام عن الرقم الوطني يتم من خلال الوصول إلى غابة البيانات الأساسية لكافة الأفراد في ليبيا ويمكن من النظام الاستعلام عن الأحوال المدنية والجوازات والملف الصحي والعديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين.

خطوات الاستعلام عن الرقم الوطني

يمكن الاستعلام عن الرقم الوطني في ليبيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

البحث باسم المواطن الرباعي أو من خلال إدخال رقم القيد أو رقم الهاتف.

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية من هنا

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية والنقر على استعلامات.

ثم تسجيل الدخول.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة.

بعد أن تظهر لك بيانات بطاقة الرقم الوطني قم بتسجيل البيانات الخاصة بك بسهولة الوصول إليك لاحقا.

يمكن للمواطن الاستعلام عن الرقم الوطني من خلال خدمة الرسائل القصيرة أيضا حيث يمكنك إرسال رسالة عبر الرقم 11111 وكتابه رقم القيد وسنة الميلاد حيث ييتم الرد عليه برسالة نصية تفيد عن الهوية الوطنية الخاص بكل مواطن.