“منعا لتداول أخبار غير صحيحة”.. جورج وسوف يوضح بشأن حالته الصحية

وجه الفنان السوري جورج وسوف، رسالة لجمهُوره، تكشف أنه خضع لعملية جراحية قبل أيام، وذلك لمنع تداول أخبار “غير صحيحة”، على حد تعبيره.

أكد سلطان الطرب أنه مستقر وينتظر إعادة تفعيل حفله فِيْ الأردن فِيْ 8 آب.

وقال الوصوف فِيْ رسالته التي نشرها على تويتر “من أجل عدم نشر أنباء خاطئة، تم إدخالي إلَّى مستشفى سان جورج فِيْ بيروت الأسبوع الماضي، وخضعت لعملية استئصال سليلة الأحبال الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري. أنا بخير والعملية سارت على ما يرام والحمد لله أراك فِيْ الأردن فِيْ 8 أغسطس “.

وتدفقت رسائل الجمهُور والمشاهِيْر فِيْ تغريدته على أمل أن يحافظ على صحته وأن يواصل مسيرته الفنية دون أن يلحق به أي أذى.

سيقيم جورج وسوف حفلاً موسيقياً فِيْ الأردن، وتحديداً على خشبة المسرح الرئيسي لدير الروم الأرثوذكس، حيث سيقدم مجموعة متنوعة من أرشيفه الغنائي الغني بأجمل وأشهر الأغاني التي يحبها الجمهُور.

حفل “أبو وديع” هُو جزء من مهرجان الفحيص الثقافِيْ والفني بعَنّْوان “الأردن، تاريخ وحضارة”. هُو مهرجان تراثي سنوي ينظمه شباب الفحيص ويعتبر من أهم المهرجانات فِيْ الأردن.

ومؤخراً، أقامت الفنانة السورية حفلاً غنائياً فِيْ قبرص، وفِيْ وقت سابق من هذا الشهر غنت أمام الجمهُور السعودي فِيْ جدة ضمن حفلات موسم جدة.

فِيْ ذلك الوقت، أثار جورج وسوف قلق متابعيه على صحته، حيث ازداد وزنه واتكأ على كرسيه خلال حفلته الموسيقية، وتكرر الأمر فِيْ حفله فِيْ قبرص، خلال ظهُوره فِيْ الصورة التي جمعها المطرب السوري حسين آل. – ديك دون أي تعليق رسمي منه أو من أقاربه.

فِيْ غضون ذلك، وثق الوصوف مقطع فِيْديو لشاب من جمهُوره حضر حفلته فِيْ موسم جدة، وهُو متفاعل للغاية مع أغانيه، وقال فِيْ تعليقه على الفِيْديو الذي نشره على “إنستجرام” ” عيشها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال جورج وسوف كانت أغنية “ياه فِيْ الوقت” التي قدمها باللهجة المصرية، وظهر خلال مقطع الفِيْديو الخاص به كتلة وشكل مختلفِيْن، والأغنية كتبها الشاعر أحمد آل. – مالكي. .