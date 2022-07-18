“منعطف خطر” لـ باسل خياط وريهام عبد الغفور يكسب الرهان بأولى حلقاته

حاز مسلسل “A Dangerous Turn” على إشادة كبيرة من الجمهُور، وكذلك من قبل مختلف نقاد الفن، بعد عرض الحلقات الأولى منه، عبر منصة “Shahid VIP”، بطولة باسل خياط وباسم سمرة وريهام. عبد الغفور وإخراج سدير مسعود.

يروي المسلسل قِصَّة جريمة قتل تعرض لها المؤثر “المؤثر” على موقع تيك توك الذي يحظى بملايين المعجبين، حيث يحقق المسؤول هشام باسل خياط، ويزداد الغموض بعد اكتشاف العثور على الجثة فِيْ. سيارة رجل الأعمال خالد الذي ينتظر ترشيحه لانتخابات أحد الأندية الرياضية الكبرى، ويكتشف الضابط أن السيارة جزء من أسطول من السيارات المستخدمة فِيْ حملة خالد الانتخابية، وقد سُرقت من قبل، ثم تتبع الحقائق.

تصدر اسم المسلسل حديث الجمهُور عبر مواقع الولوج، موضحًا أن البداية قوية، وأن تاريخ العمل الدرامي مثير للاهتمام بعد عرض حلقاته الأولى، وجاءت التعليقات عبر تويتر “الأول الحلقات مدهشة، عمل شهِيْد دائما 👌🏻 وليس هناك خطأ “، و” ليس فقط باسل وريهام وباسم وكلهم، الكاتب والمخرج، سادة فِيْ العمل “.

كَمْا كتبت إحدى صفحات المعجبين بالفنان باسل خياط “منذ فترة انتهِيْت من الحلقات الأولى من مسلسل #Dangerous Turn. بصراحة لا توجد كلمات لوصف الانبهار، وخلال الحلقة الأولى الحماس جيد جدا والأحداث متسلسلة ومضغوطة، ومن الحلقة الأولى أنت حريص على معرفة ما يريد أن يحدث فِيْ الحلقة التالية “.

وقالت متابعه اسمها رهف “شهادة يستحقها صدر مسعود من مخرج عظيم مثل يسري نصرالله. صادر مسعود مخرج ومخرج واعد برؤية وفكر لمساته الواضحة. برافو مقدر له ان يثبت نفسه فِيْ بلاده” سوريا ومصر مثل حاتم علي رحمه الله منعطفا خطيرا جدياً مسلسل هائل من الاول “. 3 حلقات “.

وكان المخرج المصري يسري نصر الله قد أشاد بالمسلسل ومخرجه، فكتب “أنا أشاهد المسلسل A Dangerous Turn. مزيج من التشويق والتأمل فِيْ نفس الوقت، ورغم أن باقي الحلقات على هذا المستوى إلا أننا نواجه مشكلة”. عمل جميل جدا. “

ورد عليه الصدر مسعود قائلا أشكرك من كل قلبي أستاذ يسري على هذه الشهادة التي أقدرها كثيرا وتعَنّْي لي الكثير، خاصة أنها تأتي من مكانة فنية كبيرة فِيْ مكانتك. آمل أن يكون العرض التالي جيدًا. “كَمْا تعتقد”.

كَمْا يشارك فِيْ المسلسل سمر موسى ومحمد علاء وباسم سمرة وآدم الشرقاوي وأحمد صيام وسلمى أبو ضيف وحمزة العجيلي وحنان سليمان وغيرهم من نجوم الدراما المصرية والسورية.